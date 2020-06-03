Altınordu’da şehrin geleceği sağlam yapı üzerine kuruluyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi, kentte başlattığı alt ve üst yapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Altınordu Belediyesi, yaşanabilir modern standartları yüksek bir şehir ortaya çıkarmak hedefiyle başlattığı çalışmalarını insan odaklı, sürdürülebilir şehircilik anlayışı ile kesintisiz sürdürüyor. Yılların sorunlarını çözmeye devam eden Altınordu Belediyesi, Düz Mahalle, Şirinevler Mahallesi, yeni ve eski sanayi sitesi bölgesinin ardından Yeni Mahalle’de alt ve üst yapı çalışmalarına başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte aşırı yağmur ilçede sorun değil bereket olacak.

Altınordu Belediyesi, aşırı yağışlarda sorun yaşanan ve belediye hizmet binasının da içerisinde yer aldığı, uzun yıllar bölgenin artan nüfus yükünü taşıyan şehrin en eski mahallelerinden Yeni Mahalle’nin sokak ve caddelerinde alt ve üst yapıyı tamamen yenilemek için ilk kazmayı vurdu. Çalışmaların kısa sürede tamamlanmasıyla yıllardır yaşanan sorunlar çözüme kavuşacak. Bu sayede şehrin geleceği de sağlam bir yapı üzerine kurulmuş oluyor.

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