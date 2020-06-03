Vali Seddar Yavuz pazar alanını denetledi

Ordu Valisi Seddar Yavuz, pazar alanında incelemelerde bulunarak, kurallara uyulup uyulmadığı konusunda denetim gerçekleştirdi.

Vali Seddar Yavuz, tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs (Kovid19) ile mücadele kapsamında, azar alanlarında da uygulanan tedbirleri yerinde denetledi. Vatandaşların en çok kalabalık oluşturduğu yerler arasında olan pazar alanlarında maske ve eldiven kullanımı, sosyal mesafe gibi başlıca kuralları yerinde inceleyen Vali Seddar Yavuz, satıcı, vatandaş ve görevlilere uyarılarda da bulundu.

Altınordu ilçesi Düz Mahalle’de kurulan pazar alanında denetimlerini sürdüren gerçekleştiren Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tedbirlere uyulmadığı sürece tehdit ve tehlikenin büyüyebileceğini hatırlattı.

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