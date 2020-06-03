Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

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Ordu merkezli yürütülen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla uyuşturucu madde ticareti suçuna yönelik soruşturma başlatıldı. Düzenlenen operasyon sonrası Fatsa ilçesinden 5, Ünye ilçesinden 4, İstanbul'dan ise 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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