Müdürlerden vatandaşlara 'maske' ve 'fiziksel mesafe' uyarısı

Ordu’nun Ünye ilçesinde vatandaşlara yönelik yapılan denetimlerde 'fiziksel mesafe' ve 'maske' konusunda uyarılarda bulunuldu.

Ünye İlçe Sağlık Müdürü Sinan Dinçer Ayyıldız, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu ve İlçe Tarım Müdürü Ferda Yıldırım tarafından yapılan denetimlerde maske takmayan vatandaşlar ile sosyal mesafe uymayan vatandaşlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Özellikle şehrin yoğun kalabalık yaşandığı bölgelerde denetime çıkan müdürler, bazı vatandaşları maske konusunda, bazılarını ise sosyal mesafeye dikkat etmeleri hususunda uyardı.



“Fiziksel mesafeye ve maske konusunda duyarlı olalım”

Şehir içerisinde yapılan denetimlerde maske ve sosyal mesafe konusunda özellikle her kişinin duyarlılık göstermesi gerektiğine vurgu yapan İlçe Sağlık Müdürü Sinan Dinçer Ayyıldız, ”Şehirlerimizin özellikle kalabalık bölgelerinde sosyal mesafe konusunda vatandaşlarımızın daha çok bilinçli olması lazım. Çünkü en ufak bir gevşeklik konusunda göstereceğimiz hareket muhtemel bir salgının başlamasına ya da büyümesine devam edebilir. Bizler elimizden geldiğince ilçemizde sık sık denetimlerimizi gerçekleştirecek ve bu konu üzerinde hassasiyet olunmasını vatandaşlarımıza anlatacağız” dedi.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince para cezası kesiliyor.

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