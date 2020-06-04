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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihe damga vuranlar Demokrasi Meydanı’nda

İHA

Tarihe damga vuranlar Demokrasi Meydanı’nda

Ordu Büyükşehir Belediyesi Mete Han’dan Oğuz Kağan’a, Alparslan’dan Osman Gazi’ye, Kanuni Sultan Süleyman’dan Fatih Sultan Mehmet’e, Dede Korkut’tan Ahmet Yesevi’ye, Mimar Sinan’dan Mehmet Akif Ersoy’a, II. Abdülhamit’ten Mustafa Kemal Atatürk’e kadar tarihimize damga vurmuş isimlerin büstlerini 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na yerleştirdi.
Usta Sanatçı Ömer Gençtürk tarafından yapılan Türk tarihinin izlerini yaşatarak meydanın görselliğine de canlılık kazandıracak olan büstler bronzdan, alt kaideleri ise bazalt taşından yapıldı.

“Tarihimiz ve değerlerimizle vatandaşlarımızı buluşturuyoruz”
Türk ve İslam büyüklerimiz ile devlet adamlarımızın büstlerini 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na yerleştirildiğini söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Büyük devletler ve medeniyetler kurmuş bir milletiz. Bir milletin kendi tarihini ve büyüklerini her zaman yad etmesi gerekir. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de Türk ve İslam büyüklerimiz ile devlet adamlarımızın büstlerini Belediyemizin önünde yer alan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na yerleştirdik. Büyük Hun İmparatoru Meta Han’dan Türkiye Cumhuriyeti’mizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e kadar olan büyük devlet adamlarımız ve büyük düşünürlerimiz bu meydanda yer alıyor. Bu çalışmayla tarihimizi ve değerlerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz” dedi.
Daha ilk günden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 20 isimden oluşan heykeller şöyle: Mustafa Kemal Atatürk, 2.Abdülhamit, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Osman Bey, Alparslan, Oğuzhan, Metehan, Cengizhan, Atilla, Ertuğrul Gazi, Alaattin Keykubat, Şeyh Şamil, Dede Korkut, Mimar Sinan, Yunus Emre, Timur, Ahmet Yesevi, Mehmet Akif Ersoy, İbni Sina.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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