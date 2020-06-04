Ordu’da tarlada yasa dışı ekilen kenevir ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir tarlada yasa dışı ekimi yapılan kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Altınordu İlçesinde 1 şüpheli şahsa ait ev ve eklentileri ile tarlasında yapılan aramalar sonucunda 158 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.