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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fatsa Belediyesinden 'Çevre Günü' etkinliği

İHA

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinliğinde yaptığı konuşmada çevre kirliliğini gidermenin insanların elinde olduğunu belirterek, "Gelecek nesillerimize bırakabileceğimiz en büyük miraslardan bir tanesi temiz bir çevre" dedi.

Fatsa Belediyesinden 'Çevre Günü' etkinliği

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinliğinde yaptığı konuşmada çevre kirliliğini gidermenin insanların elinde olduğunu belirterek, “Gelecek nesillerimize bırakabileceğimiz en büyük miraslardan bir tanesi temiz bir çevre” dedi.
Fatsa Belediyesi’nin Deniz Bilimleri Fakültesi ile ortaklaşa olarak Yalıköy Limanında 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bir program düzenledi. Program çerçevesinde aralarından üniversite hocalarının bulunduğu dalgıç ekibi liman içerisinde temizlik çalışması yaptı. Liman içerisinden 1 saatte çıkan çöp görenleri çok şaşırttı.
Yalıköy Limanında düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliğine Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Liman Başkanı Şükrü Gülay da katıldı. Fatsa Belediyesi Gösteri Sanatları Atölyesi Görsel Sanatlar Yönetmeni İlker Taze ve İbrahim Çapkın çevre konulu kısa oyunlarıyla beğeniyle izlendiler.

Çevre kirliliğini gidermek bizlerin elinde
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar programda yaptığı konuşmada, “Yaşamış olduğumuz pandemi sürecinde çevre bilincinin ve çevre sevgisinin bir kat daha arttığı dönemden geçiyoruz. Öğretim üyesi arkadaşlarımız burada bir saat içerisinde çok kısa bir mesafede denizimizin içerisinden topladıkları malzemeleri hepimiz üzülerek gördük. Bunların birçoğu buradan denize atılmış malzemeler değil, bizim yöremizde çevreye atılan çöplerin akarsu kaynaklarıyla denizimize taşınarak bu noktaya gelmiş olmasından kaynaklanan bir çevre kirliliğidir. Bu çevre kirliliğini gidermek yine bizlerin elinde. Gelecek nesillerimize bırakabileceğimiz en büyük miraslardan bir tanesi temiz bir çevre, bu temiz çevre bilinci içerisinde bu anlamlı günde bir araya geldik. Bu anlamlı günü gönlümüz isterdi ki çok daha farklı etkinliklerle kutlayalım. Malum pandemi sürecinin hepimize yaşatmış olduğu bir dönem oldu fakat devletimizin aldığı tedbirler ve uygulamalar başarılı çalışmalarla birlikte bugün belki de hayal edemeyeceğimiz noktaya çok daha kısa bir sürede geldik” dedi.

Dalgıç arkadaşlarımıza özellikle çok teşekkür Ederim
Etkinlikte dalgıç olarak görev alan Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Doç. Dr. Mehmet Aydın kısa bir zamanda bir aktivite gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Hızlı bir çalışma oldu. İnşallah bundan sonraki senelerde daha güzel aktiviteler yapmak isteriz. Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi ve Fatsa Belediyesinin ortaklaşa düzenlemiş olduğu bu aktivite kapsamında bize büyük destek veren dalgıç arkadaşlarımıza da özellikle çok teşekkür ederim” diye konuştu.

"Bütün çevreyi korumak hepimizin boynunun borcu"
Programda son konuşmayı yapan Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran da konuşmasında bütün çevreyi korumanın herkesin boynunun borcu olduğunu söyleyerek, “Dünyaya baktığımızda insanlar yaşadığı çevrenin kıymetini çok fazla bilmiyor. İnsanlar anlık düşünüyor ama geleceğe düşünerek çocuklarının geleceğini düşünerek hareket etmiyor. İnsanların evi belki temiz ama pikniğe gittiklerinde piknik dönüşü ortalık maalesef berbat görüntülere sahne oluyor. Belediyemiz her yere çöp kovaları koyuyor ama insanlar çöp kovasına yakın bir yerde piknik yapmasına rağmen ortalıkta çöpünü bırakarak evine gidiyor. Deniz en önemli geçim kaynaklarından bir tanesi ama denizde görülen kirlilik hiçbirimizin görmek istemediği manzaralar var. Neticede deniz de canlılar yaşıyor, bu denize atılan çöpler canlılara zarar veriyor. Yeni neslin çevre konusunda daha bilinçli olması için hepimiz elimizden gelen çabayı ve gayreti göstermeliyiz, gösteriyoruz da. Yeni nesli daha güzel yetiştirebilirsek çevre bilinci konusunda daha güzel bir çevreye ulaşmış olacağız” şeklinde konuştu.

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