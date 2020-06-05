Kamyon 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı

<br>Ahmet BAYRAK/KABADÜZ, (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Kabadüz ilçesinde, kontrolden çıkan karayollarına ait kamyon, 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı.<br>Kaza, saat 16.30 sıralarında Çambaşı Yaylası yolunda meydana geldi. Karayolları 7'nci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 77'inci Şube Şefliği'nde görev yapan 5 işçi, yol yama çalışması için bölgeye gitti. Dönüş yolunda Birol Yıldız'ın kullandığı 55 BE 636 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin başlattığı çalışmayla yaklaşık 1 saatte, işçiler bulundukları bölgeden çıkarıldı. Yapılan kontrolde Birol Yıldız ve Talip Zevne'nin hayatını kaybetttiği belirlendi. Yaralı işçiler Mustafa Akkaya, Yavuz Çavuş ve Erdem Şensu ise bölgede yapılan müdahalelerinin ardından Ordu Devlet Hastanesi ile Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Uçuruma yuvarlanan kamyonun parçaları ise dağlık alana yayıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Kabadüz Ahmet BAYRAK<br>2020-06-05 19:03:35<br>

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