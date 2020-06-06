Fatsa’da trafik kazası : 8 yaralı

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Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, SamsunOrdu karayolu Dolunay Kavşağı'nda meydana geldi. Kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 8 kişi hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olary yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi ve Medi Tech Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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