Fatsa’da trafik kazası : 8 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fatsa’da trafik kazası : 8 yaralı

İHA

Fatsa’da trafik kazası : 8 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, SamsunOrdu karayolu Dolunay Kavşağı'nda meydana geldi. Kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 8 kişi hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olary yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi ve Medi Tech Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tır alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Tır alevlere teslim oldu
Ordu Basın Müzesi yenileniyor
YEREL HABERLER Ordu Basın Müzesi yenileniyor
‘Minnettarız’ yarışmasının Türkiye ikinci ödülünü ailesinin elinden aldı
YEREL HABERLER ‘Minnettarız’ yarışmasının Türkiye ikinci ödülünü ...
Altınordu Belediyesi kentteki dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi kentteki dezenfekte ...
Kamyon 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kamyon 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 ...
Kamyon 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Kamyon 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 ...
Fatsa Belediyesinden 'Çevre Günü' etkinliği
YEREL HABERLER Fatsa Belediyesinden 'Çevre Günü' etkinliği
Ordu’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Kara yollarına ait kamyon 500 metrelik uçurumdan yuvarlandı
YEREL HABERLER Ordu’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Kara yollarına ait ...
Korona virüsü sürecinde üreticiler bahçeye girdi, fındık kalitesinin yüksek olması bekleniyor Ordu’da fındık fiyatları 24 liradan işlem görürken, bu fiyatın yeni sezonu olumlu yönde etkilemesi bekleniyor Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça: “Korona virüsü fındık üreticilerine yaradı, bahçelerde verim çalışmaları arttırıldı”
YEREL HABERLER Korona virüsü sürecinde üreticiler bahçeye girdi, ...
Ordu'da 9 bin 42 sağlık çalışanı için "Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı"
YEREL HABERLER Ordu'da 9 bin 42 sağlık çalışanı için "Sağlık ...
Kuzey Yıldızı oyuncuları fidan dikti
YEREL HABERLER Kuzey Yıldızı oyuncuları fidan dikti
Ordu’da minibüs devrildi: 9 yaralı
YEREL HABERLER Ordu’da minibüs devrildi: 9 yaralı
Cemal Enginyurt 'Nazım hayranı' çıktı Armağan Çağlayan'ın programına katılan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: “Moskova’da Nazım’ın mezarını ziyaret edip dua okudum” “Nazım’ın hayatına baktığınız zaman 1950 yılından sonra müthiş bir Türkçülük görüyorsunuz. Ben de Türk milliyetçisiyim ve Nazım benden uzak değil ki? O zaman birbirimizden uzak değilsek, sevdamız Türkiye ise niye bu kadar nefret ve kin dili kullanıyoruz?”
YEREL HABERLER Cemal Enginyurt 'Nazım hayranı' çıktı Armağan ...
Ordu ÖSYM İl Koordinasyon Kurulu toplandı
YEREL HABERLER Ordu ÖSYM İl Koordinasyon Kurulu toplandı
Ordu’da tarlada yasa dışı ekilen kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Ordu’da tarlada yasa dışı ekilen kenevir ele ...
Tarihe damga vuranlar Demokrasi Meydanı’nda
YEREL HABERLER Tarihe damga vuranlar Demokrasi Meydanı’nda
Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı
Tezgahları kültür balıkları süslüyor Ordu’da üretilen somon, levrek ve alabalık, yaz aylarında balıkseverlerin tercihi oluyor Rusya, Japonya ve Avrupa ülkelerine de ihraç edilen kültür balıkları, cinsine göre 25-40 lira arasında satılıyor
YEREL HABERLER Tezgahları kültür balıkları süslüyor Ordu’da üretilen ...
Fındık bahçesinde doğan buzağıyı omzunda 2 kilometre taşıdı
YEREL HABERLER Fındık bahçesinde doğan buzağıyı omzunda 2 kilometre ...
Duyarlı öğretmenden yavru martıya şefkat eli
YEREL HABERLER Duyarlı öğretmenden yavru martıya şefkat eli
Vatandaşlardan günlük sokağa çıkmak için yoğun talep var
YEREL HABERLER Vatandaşlardan günlük sokağa çıkmak için yoğun talep ...
Müdürlerden vatandaşlara 'maske' ve 'fiziksel mesafe' uyarısı
YEREL HABERLER Müdürlerden vatandaşlara 'maske' ve 'fiziksel mesafe' ...
AK Parti’den Kaymakam Güney’e 'korona' teşekkürü
YEREL HABERLER AK Parti’den Kaymakam Güney’e 'korona' teşekkürü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X