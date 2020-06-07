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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronavirüsten kaçanlar, yaylalara çıkıyor

DHA

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU'da, koronavirüs salgınının ardından başlatılan normalleşme sürecinde halk, kentlerden yaylalara çıkmayı sürdürüyor. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, yaylada salgına karşı her türlü tedbiri aldıklarını, özellikle il dışından gelen gurbetçileri polis, jandarma ve zabıta ekiplerinin sıkı takip ettiğini söyledi.  Ordu'da koronavirüs salgınının ardından başlatılan normalleşme süreciyle kentlerden yaylalara çıkışlar sürüyor. Salgında ikinci dalga beklentilerine karşı halk, yaylaları tercih ederken, bazı gurbetçiler de yaylalardan mülk satın almak için girişimde...

Koronavirüsten kaçanlar, yaylalara çıkıyor

<br>Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU'da, koronavirüs salgınının ardından başlatılan normalleşme sürecinde halk, kentlerden yaylalara çıkmayı sürdürüyor. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, yaylada salgına karşı her türlü tedbiri aldıklarını, özellikle il dışından gelen gurbetçileri polis, jandarma ve zabıta ekiplerinin sıkı takip ettiğini söyledi. <br>Ordu'da koronavirüs salgınının ardından başlatılan normalleşme süreciyle kentlerden yaylalara çıkışlar sürüyor. Salgında ikinci dalga beklentilerine karşı halk, yaylaları tercih ederken, bazı gurbetçiler de yaylalardan mülk satın almak için girişimde bulunuyor. Ordu´nun en gözde yaylalarından olan, Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ve obalarına da dönüşler sürüyor. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, yaylada virüs salgınına karşı her türlü tedbiri aldıklarını, özellikle il dışından gelen gurbetçileri polis, jandarma ve zabıta ekiplerinin sıkı takip ettiğini, maske kullanıp sosyal mesafeye de dikkat etmeleri konusunda gerekli uyarı ve denetimlerin yapıldığını belirtti.<br>'YAYLALARDA ALIM SATIM BU YIL DAHA DA ARTACAK'<br>Çambaşı yayla merkezinde tapulu arsalar olduğunu, halkın her yıl arsa alım satımı yaptığını, virüs süreciyle birlikte daha fazla yer almaya başladığını vurgulayan Başkan Kaya, "İl dışından Çambaşı yaylamıza gelmeye başlayanlar var. Çambaşı merkezde tapulu mülk arsa var. Arsa alım satımı her yıl normal oluyor. Fakat şu anda yer alımları, bina satın alımıyla ilgili duyumlarımız var. Salgın nedeniyle insanlar kentlerden artık yaylaları tercih etmeye başladı. Virüs salgınının devam etme ihtimaline karşı da yaylalardan mülk edinmek isteyenler olduğunu görüyoruz. Yaylada alım satım bu yıl daha da artacak. Gurbetçilerimiz o atmosferden kurtulup buralara gelip tarım ve hayvancılığını yapıp, daha sağlıklı ortamda yaşamlarını sürdürmek istiyor. İl dışından gelen hemşehrilerimizin izolasyon kuralına uymalarını rica ediyorum. O tedbiri alırsak birbirimize sahip çıkmış oluruz. Bu virüsü hep birlikte atlatacağız. İlçemize ve yaylalarımıza şu anda ciddi bir yoğunluk var" dedi.<br>'MERADAN YER SATIN ALINAMAZ'<br>Türkiye'de denize en yakın kayak merkezinin Çambaşı Yaylası'nda olduğunu, Karadeniz yaylalarını birbirine bağlayan Yeşil Yol hattının da yayla merkezinden geçtiğini anlatan Kaya, "Yaylamız son yıllarda popüler oldu. Birçok yatırımlarımızda devam ediyor. Büyükşehir Belediyemiz tarafından yayla merkezinde binaların dış cepheleri yenilenip tek tip oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler'e de buradaki yatırımları için ayrıca teşekkür ediyorum. Virüs süreciyle birlikte yaylamızdan mülk satın alanlar var. Burada mülk ve arsa satın alırken alıcıların da çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yer satın almak isteyenler kesinlikle Belediyemizden ve ilgili kurumlardan yerle ilgili bilgi alsınlar. Daha sonra biz de vatandaşlarımızla karşı karşıya gelmeyelim. Kimisi gidiyor meradan yer satın alıyor. Yasa gereği meradan yer satılmaz ve alınmaz. Kesinlikle o insanlarla irtibata geçip ev satın almasınlar. Duyduğumuz zaman biz zaten gerekli işlemleri yapıyoruz" diye konuştu.<br>'DAHA FAZLA ET ALIYORLAR'<br>Yaylada kasap dükkanı işleten Cemil Karagöl ise yaylaya gidenlerin evlerde yoğun et tüketimine başladığını belirterek, "Vatandaşlar artık kasaplara gelmeye başladı. Eskiye nazaran bu süreçte yayladaki vatandaşların et tüketimi daha arttı. Önceden eti kasapta mangalda yerlerdi, eve pek götürmezlerdi. Artık şimdi hem burada yiyorlar hem de eve daha fazla et alıyorlar. Dışarıdan buraya gelenlerde evlerine çekildiler. Hastalık şu an yavaşladı, yaylalar daha sakin, diye buralara daha çok vatandaşın gelmesini bekliyoruz. Şehirden kalabalıktan kaçan buraya yaylalara gelecek. Biz de esnaf olarak umutluyuz" dedi.<br>'YAYLA DA OLSA MASKE TAKILMASI ŞART'<br>Peynir, bal gibi hayvansal yöresel ürünleri satan Hamdi Özbucak ise "Eski canlılık yok. Önce sağlık, buraya gelenlerin mutlaka kurallara uymasını bekliyoruz. Yaylaya gelenleri biz de her yönüyle uyarıyoruz. Bu sene satıştan beklentimiz yok. Müşteri görsün, diye burada bekliyoruz. Yaylada olsa kesinlikle maske takılması şart, bunlara uymak zorundayız" diye konuştu.<br>Cemal Akçal ise yaylalara artık halkın gelmeye başladığını, şehre göre yaylanın her zaman tercih edildiğini, bu sene virüs nedeniyle halkı deniz yerine yaylalara davet ettiklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Ordu Nedim KOVAN<br>2020-06-07 09:21:40<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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