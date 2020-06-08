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Koronavirüs Hoynat Adası'ndaki kuşlara yaradı

DHA

Nedim KOVAN/PERŞEMBE (Ordu), (DHA) - TÜRKİYE´de gümüş martı ve tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı nadir yerlerden olan Ordu´nun Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası'nda, koronavirüs salgını süresince ziyaret kısıtlaması getirilince kuşların daha fazla yuva yaparak ürediği gözlendi. Ordu'nun 'sakin şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesinde denizle karanın birleştiği yerde bulunan Hoynat Adası'nda, 90 çift tepeli karabatak ile 250 çift gümüş martının yaşadığı belirlendi. Adada yaşayıp üreyen kuşlar, koronavirüs salgını nedeniyle en sakin dönemini geçiriyor. Adanın çevresinde ziyaretçiler...

Koronavirüs Hoynat Adası'ndaki kuşlara yaradı

<br>Nedim KOVAN/PERŞEMBE (Ordu), (DHA) - TÜRKİYE´de gümüş martı ve tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı nadir yerlerden olan Ordu´nun Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası'nda, koronavirüs salgını süresince ziyaret kısıtlaması getirilince kuşların daha fazla yuva yaparak ürediği gözlendi.<br>Ordu'nun 'sakin şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesinde denizle karanın birleştiği yerde bulunan Hoynat Adası'nda, 90 çift tepeli karabatak ile 250 çift gümüş martının yaşadığı belirlendi. Adada yaşayıp üreyen kuşlar, koronavirüs salgını nedeniyle en sakin dönemini geçiriyor. Adanın çevresinde ziyaretçiler kesilip, araç trafiği azalınca kuşların kıyılarda daha fazla yuva yaparak üremeye başladığı gözlendi. Adanın turizme kazandırılması ve kuş gözlemlenmesi için seyir terasları ile belirlenen platformlara dürbünler yerleştirildi.<br>Adanın kuş gözlemciliği açısından önemli bir potansiyele sahip olması nedeniyle turizme kazandırılması için de Büyükşehir Belediyesi ve Perşembe Belediyesi tarafından projeler hayata geçiriliyor. Tarihte gemicilerin depo ve sığınak olarak kullandıkları bilinen ada, ev sahipliği yaptığı nesli tükenme tehlikesi altında olan kuş türlerini barındırması nedeniyle 'Önemli Kuş Alanı' olarak belirlendi. Girişlerin yasaklandığı ve kuşların yaşam alanı olarak bırakılan ada, yerli ve yabancı turistlerin de her yıl büyük ilgisini çekiyor.<br>`KUŞLAR ARTIK DAHA İYİ GÖZLEMLENEBİLECEK´<br>Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, doğal güzelliği bozmadan ada çevresinde bir takım projeler gerçekleştirdiklerini, seyir terası ve dürbünler yerleştirilmesiyle kuşların artık daha iyi gözlemlenebileceğini belirterek, "Perşembe kıyılarında bulunan birbirinden güzel turizm potansiyeli yerlerimiz var. Hem ilçemizde konaklama sorununu gidermek hem de daha fazla turizm pastasından pay almak için çalışmalarımız var. Hoynat, bizim için çok önemli ender yerlerden biri. Burada Türkiye´de nadir olarak bilinen tepeli karabatak kuşları yaşıyorlar. Yıllardır bu adada yuva yaparak üreyen kuşlar, kuş gözlemciliği yapanlarında büyük ilgisini çekiyor. Buraya yerleştirdiğimiz 2 adet dürbünle kuşların artık daha iyi gözlemlenebilecek. Adaya ziyaretçi yasağı var, nesli tükenmekte olan bu kuşların burada çoğalması için özen gösteriyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle ada çevresinde ses gürültü giderek yerine sakinlik geldi. Bu nedenle burada kuşların daha çok yuva yaparak üremeye başladığını gözlemledik" dedi.<br>Başkan Tandoğan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler´e buraya yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, vatandaşların seyir teraslarının bulunduğu ada bölgesinde, kuşların yaşam alanlarının olumsuz etkilenmemesi için, çevreyi kirletmemeleri konusunda da uyarıda bulundu.<br>Adayı ziyaret ederek kuşları gözlemleyen Vefa Aksu ise, yapılan çalışmalarla adanın daha güzelleştiğini, özellikle kuş gözlemciliği açısından buranın büyük önem arz ettiğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Perşembe Nedim KOVAN<br>2020-06-08 09:17:56<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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