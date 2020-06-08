Büst olayında iki müdür görevden alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde (OBB) büst olayından dolayı ihmalleri görülen Kültür Daire Başkanı Zabit Yön ve Şube Müdürü Abdullah Özkan görevden alındı.

Görevden alınan Zabit Yön’ün yerine atama yapılıncaya kadar geçici olarak Basın Daire Başkanı Ahmet Coşkun Çağlıyan, Abdullah Özkan’ın yerine Basın Şube Müdürü Cihat Albayrak vekalet edecek.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türk tarihine damga vuran isimlerin büstlerini Belediye Meydanı'na koymuş, ancak Ertuğrul Gazi’nin büstünün Diriliş dizisinde oynayan başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan’a benzemesi tepkiye sabah olmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.