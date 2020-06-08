Efsane çiçekler açtı Sarı ve kırmızı orman gülleri Kırk kızlar, Kumru’nun Düzoba Yaylası’nda belirdi

Ordu’nun Kumru ilçesi yaylalarında yetişen ‘Kırk kızlar’ efsanesi çiçekleri açtı. Eşine rastlanmayan kırmızı orman gülleri, yaylada kendini gösterdi.

Kumru ilçesi Düzoba Yaylası Kırk kızlar mevkisinde kırmızı ve sarı ağu çiçekleri kendini göstermeye başladı. Normal olarak yaylanın her yerinde sarı renkli olarak açan çiçekler, efsaneye göre kırk tane kız kardeşin bir altın bebek yüzünden kavgaya tutuştukları yerde iki renk olarak kırmızı ve sarı renk olarak açıyor. Oyuncak bir bebek yüzünden yaptıkları kavga sonucunda burada vefat eden kız kardeşlerin öldükleri yerdeki çiçekler, kırmızı renkli olarak yüzünü gösterirken, Kumru ilçesindeki ve diğer ilçelerdeki bütün yaylalarda bulunan tüm ağu çiçekleri sarı renkli olarak belirginleşiyor. Kendine has kokusu bulunan ağu çiçeklerini görmek isteyenler, belirli tarihlerde Düzoba Yaylası’na giderek, gülleri fotoğraflıyor.

Adını da kırk kız kardeşten aldığı belirtilen kırmızı orman güllerini (Kırk kızlar), kimi zaman kaçak define arayanlar tarafından zarara uğratılabiliyor. Vatandaşlar, bu bölgenin koruma altına alınması gerektiğini belirterek, insanların burayı görmelerini ve turizme kazandırmaları gerektiğini ifade ediyor.

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