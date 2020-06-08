ORSAD Ünye’de toplandı

Ordu Sigorta Acenteleri Derneği (ORSAD) Yönetim Kurulu aylık toplantısını Ünye’de gerçekleştirdi.

Ordu genelinde 70 üyesi bulunan dernek her ay olağan düzenledikleri toplantı nedeniyle bir araya geldi. Birçok acentenin üyeliğine ev sahipliği yapan ORSAD, 2018 yılında kurulmasının ardından birçok sigortacıların sorunlarını masaya yatırıyor.

Ünye’de yönetim kurulu üyeleriyle buluşan Ordu Sigorta Acenteleri Dernek Başkanı Nevzat Yavuz, ”Bugün burada derneğimizin amacıyla beraber yapılan toplantımızda 9 Mayıs tarihinde çıkarılan genelge nedeniyle buluştuk. Bu çıkan genelgenin sigorta acentelerinin aleyhine olduğu için durdurulması ve iptal edilmesini konuştuk. İlerleyen zamanlarda basın toplantısı yapılarak Yargıtay’a başvurumuzu yapacağız. Derneğimizin kurulmasının ardından Ordu’da 19 ilçemizde gerek sigortacılarımızın yaşadığı sorunlar gerekse acentelerimizin yaptığı çalışmalarda bulunuyoruz. Özellikle son dönemlerde sigortacılığın bir kez daha önemini anlatmak adına gerek müşterilerimizi ve acentelerimizin haklarını korumaya çalışıyoruz" dedi.

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