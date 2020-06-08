Ordu'nun Kumru ilçesinde bir kişi, evinin banyosunda ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Fahri Aydın isimli şahıstan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın Samur Mahallesi'ndeki ikametinde yaptıkları kontrolde, evin banyosunda Aydın'ın cansız bedeni ile karşılaştı.
Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.