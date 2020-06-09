Ordu´da 2 büst daha meydandan kaldırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu´da 2 büst daha meydandan kaldırıldı

DHA

Ordu´da 2 büst daha meydandan kaldırıldı

<br>Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)ORDU Büyükşehir Belediyesi´nce Osmanlı ve Türk tarihine damga vuran kişilerin yaptırılan büstleri arasında, Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Düzyatan´a benzerliği tartışma konusu olan Ertuğrul Gazi büstünün ardından 2 büst daha meydandan kaldırıldı. Belediye de krize yol açan büstlerle ilgili firmadan kabulü yapmadı.<br>Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl `Türk Tarihinin Önemli Şahsiyetlerini Anma Projesi´ kapsamında, Osmanlı ve Türk tarihine damga vuran kişilerin büstlerinin yapılması için çalışma başlatıldı. Firma tarafından Ordu´ya gönderilen büstler, Büyükşehir Belediyesi önünde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı´na yerleştirildi. Ertuğrul Gazi'nin büstünün Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan´a benzerliği tartışma konusu oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler´in incelerken durumu fark ettiği büst kaldırıldı. Belediye tarafından başlatılan idari soruşturmada Kültür Daire Başkanı Zabit Yön ile Şube Müdürü Abdullah Özkan görevden alındı.<br>2 BÜST DAHA KALDIRILDI<br>Ordu´da meydana konulan büstler arasında Cengiz Han ve Timur'a ait benzerliği tartışılan 2 büst daha kaldırıldı. Alanda 17 büst kaldı. Belediye de krize yol açan büstlerle ilgili firmadan kabulü de yapmadı. Büstlerin ne olacağı merak konusu oldu. Bu arada büstler arasındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait büst de sosyal medyada tartışma konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları Atatürk'e benzemediğini öne sürdüğü büstün kaldırılmasını istiyor. <br>Türk tarihinin izlerini yaşatarak meydanın görselliğine canlılık kazandıracak olan büstlerin tartışma konusu olması Orduluları da rahatsız etti. Ordulular, büstlerin tamamının kaldırılarak, benzerliği tartışılmadan yaptırılacak yeni büstlerin alana konulmasını istiyor.<br>YAPIM İŞİ ALAN HEYKELTIRAŞ VEFAT ETTİ<br>Büst krizi ile ilgili başlatılan idari soruşturmada detaylar ortaya çıktı. Büstlerin yapım işi verilen heykeltıraş Ömer Gençtürk´ün, sözleşme tarihinden sonra geçen yıl vefat ettiği, büstlerin ise oğlu Ertuğrul Kağan Gençtürk tarafından gönderildiği ortaya çıktı. Büstlerin hangi sanatçı tarafından yapıldığı henüz belirlenemedi. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Ertuğrul Kağan Gençtürk ise, "Bu konuda konuşmak istemiyorum" diyerek açıklama yapmadı.DHA-Genel Türkiye-Ordu Nedim KOVAN<br>2020-06-09 15:10:09<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu’da ilçeler üretim merkezi oldu
YEREL HABERLER Ordu’da ilçeler üretim merkezi oldu
Evinin banyosunda ölü bulundu
YEREL HABERLER Evinin banyosunda ölü bulundu
Ordu’da kaçak tütüne darbe Piyasa değeri 150 bin TL olan kaçak tütün ve ekipmanlar ele geçirildi
YEREL HABERLER Ordu’da kaçak tütüne darbe Piyasa değeri 150 bin TL ...
ORSAD Ünye’de toplandı
YEREL HABERLER ORSAD Ünye’de toplandı
Pazarcılardan Ünye Belediyesine tepki Belediye pazarcıların yerini değiştirdi, pazarcılar isyan etti
YEREL HABERLER Pazarcılardan Ünye Belediyesine tepki Belediye ...
Ünye Limanı Türkiye’yi lider yapacak 6 ülke limanından daha büyük olacak Ünye Port Projesi ile Türkiye, tüm Karadeniz limanları içerisinde lider hale gelecek
YEREL HABERLER Ünye Limanı Türkiye’yi lider yapacak 6 ülke ...
Efsane çiçekler açtı Sarı ve kırmızı orman gülleri Kırk kızlar, Kumru’nun Düzoba Yaylası’nda belirdi
YEREL HABERLER Efsane çiçekler açtı Sarı ve kırmızı orman gülleri ...
Yağan dolu fındıklara zarar verdi Ziraat odasından çiftçilere fide hediyesi
YEREL HABERLER Yağan dolu fındıklara zarar verdi Ziraat odasından ...
Ordu´da 'büst' tartışmasında 2 yönetici görevden alındı
YEREL HABERLER Ordu´da 'büst' tartışmasında 2 yönetici görevden ...
Büst olayında iki müdür görevden alındı
YEREL HABERLER Büst olayında iki müdür görevden alındı
Ordu’nun yaylalarında yaz güzelliği Yüksek rakımlı yaylalar, sarı güller ile renklendi
YEREL HABERLER Ordu’nun yaylalarında yaz güzelliği Yüksek rakımlı ...
Koronavirüs Hoynat Adası'ndaki kuşlara yaradı
YEREL HABERLER Koronavirüs Hoynat Adası'ndaki kuşlara yaradı
Ordu´da 'büst' tartışması - Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Ordu´da 'büst' tartışması - Ek fotoğraf
Ordu´da 'büst' tartışması
YEREL HABERLER Ordu´da 'büst' tartışması
Ordu’nun kartpostallık yaylası ‘kano’ ile şenlendi Korgan ilçesinin bin 700 rakımlı yaylasında kano turizmi canlanacak
YEREL HABERLER Ordu’nun kartpostallık yaylası ‘kano’ ile ...
Ordulu yönetmenin filmi, Paris´te 'en iyi film' seçildi
YEREL HABERLER Ordulu yönetmenin filmi, Paris´te 'en iyi film' ...
Koronavirüsten kaçanlar, yaylalara çıkıyor
YEREL HABERLER Koronavirüsten kaçanlar, yaylalara çıkıyor
İki kardeşin omuz omuza süpürgecilik mücadelesi 2 kardeş evlerinin deposunda 25 yıldır süpürge üretiyor
YEREL HABERLER İki kardeşin omuz omuza süpürgecilik mücadelesi 2 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X