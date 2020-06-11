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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Validen duygulandıran veda mesajı

İHA

Son Valiler Kararnamesi ile Ordu Valiliğinden Kocaeli Valiliğine atanan Vali Seddar Yavuz, Ordululara veda mesajı yayınladı.

Validen duygulandıran veda mesajı

Son Valiler Kararnamesi ile Ordu Valiliğinden Kocaeli Valiliğine atanan Vali Seddar Yavuz, Ordululara veda mesajı yayınladı.
Vali Yavuz, veda mesajında şu duygulara yer verdi:
“Değerli Ordulu Kardeşlerim; Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri ile Kocaeli Valiliğine atanmam sebebiyle üç yıldır onurla görev yaptığım Ordu’ya ve sizlere arzı veda ediyorum. Erişilebilir bir Valilik yapacağıma ve ‘kimsesizlerin kimi’ olacağıma dair vermiş olduğumuz taahhüde sadakatle bağlı kalıp, uyguladığımız sosyal projelerle devletin sadece kudretten ibaret olmadığını, aynı zamanda şefkati de kapsadığını uygulamalarımızla göstermenin gayreti içinde oldum. Karanlık gecelerde çaresiz bir insanın derdini kendi derdimiz gibi hissetmeye ve çözmeye çalıştık. Eşsiz doğal güzelliğinin yanında nezaketin ve zerafetin şehri olan ve hizmetinde bulunmaktan her zaman onur duyduğum bu şehirden ayrılmak elbette kolay olmayacak. Bu şehre gönlümüzü verdik. Sizlerle sevindik ve sizlerle üzüldük. Acılarınız acımız, sevinçleriniz sevincimiz, mutluluklarınız mutluluğumuz oldu. 31 yıllık meslek hayatım boyunca görev yaptığım tüm ilçe ve illeri kendi doğduğum ilçe ve il olarak gördüm. Görevden ayrıldıktan sonra Uşaklı, Muşlu, şimdi de Ordulu olmaya devam edeceğim. Valilik gibi görev ve sorumluluğu ağır bir emaneti taşırken, her görevi mükemmel yapmanın zorluğunu takdirlerinize sunuyorum. Naçizane bana göre bir insanın sorumluluğu, aklı, yetenekleri ve imkanları ile sınırlıdır. Samimiyetle aklımı, yeteneklerimi ve imkanlarımı en iyi şekilde kullanmaya çalıştım. Hizmet ve yatırımların gerçekleşmesinde ortak akıl, birlikte yönetim ve istişare anlayışını hakim kılma gayreti içinde olduk. Çalışmalarımızda bize destek veren milletvekillerimize, kaymakam ve vali yardımcılarına, belediye başkanlarımıza, ildeki tüm kamu kurum ve kuruluş çalışanlarının yöneticilerine, muhtarlarımıza, meslek ve STK temsilcilerine, basın mensuplarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ordu’dan ayrılırken gönlümüzün ve kapımızın sizlere sonuna kadar açık olduğunu bilmenizi isterim. Sevinçlerinizle mutlu olacak, üzüntülerinizle kederleneceğim. Ülkemiz sanayisinin kalbi olan Kocaeli’de de aynı anlayış ve fedakarlıkla çalışarak, ulaşılamayan bir kişi bile bırakmamak hedefine emin adımlarla yürümeye devam edeceğim. Bu duygularla Ordulu kardeşlerimden helallik diliyorum. Kalın sağlıcakla.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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