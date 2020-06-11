4 mevsimlik tesis

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORBEL A.Ş. tarafından işletilen şehrin gözde mekânlarından Çambaşı Doğa Tesislerinin alt yapısı sil baştan yenileniyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in “3 Ay değil 12 Ay Ordu” sloganıyla başlattığı turizm faaliyetleri kapsamında Ordu Çambaşı Doğa Tesislerinde bulunan bungalovların ve tesisin alt yapısı 4 mevsim için hazır hale getiriliyor.



Alt yapı yenileniyor

Bahar aylarının gelmesi ve sıcaklıkların artması sonucu 2.000 rakımlı Çambaşı Yaylası’nda eriyen kar sularının pistlere ve sahaya verdiği tahribatları gidermek amacıyla Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tesiste alt yapı çalışmaları yapılıyor. Kayak sezonunda pistlerin tabandan su almasını engelleyecek çalışmalar da yapılarak, kayakçılara kaliteli ortamda kayak yapma ve daha uzun bir kayak sezonu sunmak amaçlanıyor.



Bungalovlarda konfor artıyor

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi yurt içi ve yurt dışında yayla turizminde adından sıkça bahsettiren bungalovların ısıtma sistemlerini de yeniliyor. Yerden ısıtma sistemi yapılacak olan bungalovlarda konfor seviyesi üst düzeye çıkarılıyor.

Yapılan alt yapı, pist düzenleme ve konforu artıracak çalışmaların tamamlanmasının ardından Çambaşı Doğa Tesisleri 4 mevsim hizmet vermeye devam edecek.

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