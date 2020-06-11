Bisikletle tehlikeli yolculuk

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Ordu’nun Ünye ilçesinde bir kişi üç tekerlekli elektrikli motor arkasına tutunarak gitmesi görenleri şaşkına çevirdi.

Ünye Akkuş Niksar Caddesi'nde Ünye şehir merkezine doğru gitmekte olan 52 MA 0181 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisikletin arkasında yanaşan bir genç, şehir merkezine doğru ilerleyen aracın arka kısmına tutunarak yolculuğuna devam etti.

Yaklaşık 2 km araca tutunarak bisikletiyle giden genç, şehir merkezinde araç trafiğinin yoğunlaşmasından dolayı motora tutunmayı bırakarak yoluna devam etti.

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