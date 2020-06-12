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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Su borusu patladı, yolda göçük oluştu

İHA

Ordu'nun Kumru ilçesinde gece saatlerinde patlayan şebeke suyu, yolda göçük oluşmasına neden oldu.

Su borusu patladı, yolda göçük oluştu

Ordu’nun Kumru ilçesinde gece saatlerinde patlayan şebeke suyu, yolda göçük oluşmasına neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Demircili Mahallesi’nde dün gece saatlerinde bir inşaat alanına yakın bölgede şebeke suyu borusu patladı. Bir süre akan suya ekipler gece saatlerinde müdahale etti. Akan suyun şiddetiyle inşaatın temeli suyla dolarken, mahalle yolunda ise göçük oluştu.
Ulaşımın geçici olarak kapandığı yolda ekiplerin çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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