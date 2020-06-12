İki katlı evin çatısından böyle atladı

<br>Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA)ORDU'nun Altınordu ilçesinde psikolojik rahatsızlığı bulunan M.Ç. (26), 2 katlı evinin çatısından, kendini boşluğa bıraktı. Bacaklarında ezikler oluşan M.Ç.´nin düşme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.<br>Olay, dün saat 15.00 sıralarında Şahincili Mahallesi´nde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı bulunan M.Ç., çıktığı 2 katlı evinin çatısından kendisini boşluğa bıraktı. Bu sırada kargo şirketi çalışanlarının fark ettiği M.Ç. için sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan M.Ç.'nin bacaklarında ezikler olduğu belirlendi.<br>M.Ç.´nin kendini boşluğa bıraktığı o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK<br>2020-06-12 14:25:46<br>

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