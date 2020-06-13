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Karların eridiği yaylada buz gibi derede yüzdü

DHA

Ahmet BAYRAK/KABADÜZ(Ordu), (DHA)ORDU´nun Kabadüz ilçesinde, besici Hayrullah Başköy (57), Çambaşı Orta Oba Yaylası´nda eriyen kar sularının da etkisiyle oluşan soğuğa rağmen derede yüzdü.  Çambaşı Orta Oba Yaylası´nda, yıllardır hayvancılıkla geçimini sağlayan Hayrullah Başköy, zinde kalmak ve hastalanmamak için buz gibi akan derede yüzüyor. Deniz seviyesinden 2 bin 930 metre yükseklikteki yaylada eriyen kar suları nedeniyle buz gibi olan suya giren Başköy, serinlerken aynı zamanda adrenalin yaşadığını kaydetti. 3 bin 330 rakımlı Karagöl Yaylası'ndaki Aygır Gölü'nde yüzmeyi hedeflediğini...

Karların eridiği yaylada buz gibi derede yüzdü

<br>Ahmet BAYRAK/KABADÜZ(Ordu), (DHA)ORDU´nun Kabadüz ilçesinde, besici Hayrullah Başköy (57), Çambaşı Orta Oba Yaylası´nda eriyen kar sularının da etkisiyle oluşan soğuğa rağmen derede yüzdü. <br>Çambaşı Orta Oba Yaylası´nda, yıllardır hayvancılıkla geçimini sağlayan Hayrullah Başköy, zinde kalmak ve hastalanmamak için buz gibi akan derede yüzüyor. Deniz seviyesinden 2 bin 930 metre yükseklikteki yaylada eriyen kar suları nedeniyle buz gibi olan suya giren Başköy, serinlerken aynı zamanda adrenalin yaşadığını kaydetti.<br>3 bin 330 rakımlı Karagöl Yaylası'ndaki Aygır Gölü'nde yüzmeyi hedeflediğini anlatan Hayrullah Başköy, "Yayladaki karlar hala erimedi, ben de buz gibi suya girdim. 57 yaşındayım ve bu tür heyecanları çok seviyorum. Boş zamanlarımı doğayla içi içe geçiriyorum. Bundan sonraki hedefim ise 3 bin 330 rakımlı Giresun Karagöl Yaylası´nda bulunan 4 büyük gölden birisi olan Aygır Gölü´nde yüzmek" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Kabadüz Ahmet BAYRAK<br>2020-06-13 11:25:23<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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