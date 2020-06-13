AK Parti sahaya iniyor AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin: “Gönül seferberliği başlatıyoruz. İlk etapta tüm teşkilatlar olarak sahaya ineceğiz”

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, yeni normal hayata geçilmesinin ardından halka inerek gönül seferberliği başlatacaklarını söyledi.

İl Başkanı Tomakin, 1 Haziran’dan itibaren yeni normal hayata geçilmesiyle birlikte yeni bir planlama yaptıklarını ve gönül seferberliği başlatacaklarını belirtti. Tomakin, “Türkiye olarak başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları, sağlık sistemimizin güçlü olması, başta ekonomi olmak üzere sağlam ve güçlü irade ile salgın hastalığı en az zararla atlatan ülkeler sıralamasında en iyi yerdeyiz. Şimdi yeni döneme Cumhurbaşkanımızın talimatları ile gönül seferberliği ile başlıyoruz. İlk etapta tüm teşkilatlar olarak sahaya ineceğiz. Vatandaşlarımıza hükümetimizin yapmış olduğu icraatları anlatacağız, seçimden seçime değil her zaman yanlarında olduğumuzu hissettireceğiz. Vatandaşlarımızın taleplerini ve dertlerini dinleyeceğiz. Yine bu çalışmalarımızda Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımız Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Türkiye Genelinde 1 milyon yeni üye seferberliği başlatacağız. Ordu genelinde 107 bin üyemiz var. 18 bin üye yapacağız daha sonra 22 bin üye yaparak yıl içerisinde 40 bin yeni üyemizle daha güçlü, daha çok AK Partili kardeşlerimizle yolumuza güçlenerek devam edeceğiz” dedi.

Başkan Tomakin, daha önce pandemi dolayısıyla iki defa ertelenen 6. Olağan İlçe Kongrelerini 15 Eylül 30 Ekim olarak planladıklarını kaydetti. Tomakin, “İnşallah kongrelerimizi AK Parti’nin şanına yakışır bir şekilde yapacağız. Kongreler partilerin düğünüdür, yenilenmesidir. Bizde düğün gibi, büyük bir olgunluk ve demokrasi şöleni çerçevesinde kongrelerimizi tamamlayacağız” diye konuştu.

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