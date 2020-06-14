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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da 5 ilçeye ulaşım rahatlayacak

İHA

Ordu Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların konforlu seyahat etmeleri amacıyla kent genelinde birçok noktada kavşak ve alt yapı çalışmalarına devam ediyor.

Ordu’da 5 ilçeye ulaşım rahatlayacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların konforlu seyahat etmeleri amacıyla kent genelinde birçok noktada kavşak ve alt yapı çalışmalarına devam ediyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki yolların daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi için çalışmalarını devam ettiriyor. İl genelinde başlatılan kavşak düzenleme çalışmaları ile birçok noktada trafiği rahatlatan ekipler son olarak alt yapı çalışmalarının tamamlandığı Mevlana kavşağında sıcak asfalt ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmaların son aşamaya geldiği Mevlana kavşağında incelemelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in himayesinde başlatılan çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdüğünü söyledi. Daha önce belediye kavşağı, Sivas kavşağı, Rus pazarı kavşağı, Ünye ve Fatsa ilçelerinde hayata geçirilen kavşak çalışmalarının ardından Altınordu ilçesindeki Mevlana kavşağında yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Şişman, “Mevlana kavşağı bilindiği üzere 5 ilçemiz tarafından kullanılan bir kavşak. Burada öncelikle çevreye hiçbir zarar vermeden ekiplerimiz çalışmalarını yürüttüler. Alt yapısını büyük titizlikle yapan ekiplerimiz kısa süre içinde üst yapıya geçerek ilçemizde trafiği rahatlatmak için gecegündüz çalışmalarını sürdürüyorlar. Şu an ekiplerimiz Mevlana kavşağında sıcak asfalt çalışmalarında son aşamaya gelmiş durumda. Bu çalışmalarımızı hafta başına kadar tamamlayarak milletimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Amacımız, ilimizin bütün ilçelerinde, vatandaşlarımızın daha konforlu, eksiklikleri giderilmiş, yaşam kalitesi yüksek bir kentte yaşam sürdürmeleridir” dedi

Ekipler 64 noktada çalışma yürütüyor
Yol güzergahı boyunca araçların ulaşımını daha konforlu hale getirmek amacıyla imar planı doğrultusunda yol genişletme çalışmalarının yapıldığını vurgulayan Şişman, 19 ilçede çalışan ekiplerin şu an 64 noktada ve 174 personel ile ara vermeden çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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