Ordu'da otel inşaatında göçük: 1 kişi yaralı, 1 işçi aranıyor (1)

<br>Nedim KOVANAhmet BAYRAKMustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'da yapımı süren otel inşaatın bir bölümünde göçük meydana geldi. Enkaz altından çıkarılan 1 işçi yaralanırken, ekipler, moloz yığını altına kalan 1 işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.<br>Kentte akşam saatlerinde, Yeni Mahalle'de yapımı süren otel inşaatının bir bölümünde, iş makinesi yardımıyla beton döküm işlemi sırasında, bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 2 işçi yaralanırken, diğer işçilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin çalışmasıyla göçük altında kalan 1 işçiye yaralı ulaşıldı. Yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Moloz yığını altında kalan diğer işçinin kurtarılması için ekipler çalışma başlattı. Geniş güvenlik önlemlerinin aldığı inşaat alanında, ekiplerin çalışmaları sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Nedim KOVANAhmet BAYRAKMustafa KIRLAK<br>2020-06-14 20:30:15<br>
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