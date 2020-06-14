Ordu’da otel inşaatında göçük

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde otel inşaatına göçük meydana geldi.

Yaralıların olduğu bölgeye AFAD, itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçiler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Büyük panik yaşanan olay yerinde göçük altında kimsenin olup olmadığı araştırılıyor.

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