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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'da inşaatta göçük: 1 ölü, 8 yaralı (2) - Yeniden

DHA

Nedim KOVANAhmet BAYRAKMustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'da yapımı süren otel inşaatın bir bölümünde göçük meydana geldi. Enkaz yığını altından çıkarılan 8 işçi yaralanırken, 1 işçi hayatını kaybetti. Kentte akşam saatlerinde, Altınordu ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yapımı süren otel inşaatının bir bölümünde, iş makinesi yardımıyla beton döküm işlemi sırasında, bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 8 işçi yaralanırken, diğer işçilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin çalışmasıyla göçük...

Ordu'da inşaatta göçük: 1 ölü, 8 yaralı (2) - Yeniden

<br>Nedim KOVANAhmet BAYRAKMustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'da yapımı süren otel inşaatın bir bölümünde göçük meydana geldi. Enkaz yığını altından çıkarılan 8 işçi yaralanırken, 1 işçi hayatını kaybetti.<br>Kentte akşam saatlerinde, Altınordu ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yapımı süren otel inşaatının bir bölümünde, iş makinesi yardımıyla beton döküm işlemi sırasında, bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 8 işçi yaralanırken, diğer işçilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin çalışmasıyla göçük altından çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Meydana gelen göçükte ekiplerce başlatılan çalışmada, Raif Taş adlı işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Taş'ın cansız bedeni, hastane morguna götürüldü. <br>Göçük nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Nedim KOVANAhmet BAYRAKMustafa KIRLAK<br>2020-06-14 21:41:10<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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