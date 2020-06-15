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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yediği etin kemiği öldürüyordu

İHA

Yediği etin kemiği öldürüyordu

İstanbul’dan cenaze için Giresun’a gelen 48 yaşındaki İrfan Cin, yediği et yemeğindeki kemik yemek borusunu tıkayınca acil olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen 4 cm büyüklüğündeki kemik yemek borusundan çıkarılamadı. Bunun üzerine Medical Park Ordu Hastanesi’ne sevk edilen hasta, burada yapılan müdahale sonunda sağlığına kavuştu.
Yakınının cenazesi için İstanbul’dan Giresun’a gelen 48 yaşındaki İrfan Cin, yediği et yemeğindeki fark edemediği kemik yüzünden neredeyse canından oluyordu. Yemekte boğazına takılan kemik sonrası nefes almakta güçlük çeken İrfan Cin, başvurduğu sağlık kuruluşunda gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından Medical Park Ordu Hastanesi’ne kaldırıldı.
Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz, gerçekleştirdikleri tedaviyle İrfan Cin’in sağlığına kavuştuğunu belirterek hastalarına uyguladıkları tedavi sürecini şöyle anlattı:
“İstanbul’dan cenaze için gelen hastamız yemek sırasında aniden tıkanıp, boğuluyormuş gibi hissetmiş. Hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurmuş. Burada yapılan endoskopide yemek borusunun tam girişinde 4 cm’lik büyük bir kemik parçası tespit edilmiş. Bu kemik parçası çıkartılmaya çalışılmış fakat oldukça büyük bir kemik olduğu için çıkartılamamış. Daha sonra hasta bize yönlendirildi. Yaptığımız endoskopide yemek borusunun girişini tamamını tıkamış olan bu kemiğin aynı zamanda yemek borusunda hasara da sebebiyet verdiğini ve kanama yaptığını gözlemledik. Kemiği parçalayıp endoskopik yöntemlerle çıkartmaya çalıştık. Ardından bir balon yardımıyla yemek borusundan yukarı doğru ittik ve kemiği çıkarttık. Hastanın böylece büyük ve riskli bir ameliyattan kurtulmasını da sağlamış olduk. Eğer hasta bize erken başvurmasa ve kemik yemek borusunu delmiş olsaydı, hastayı birkaç gün içinde kaybedebilirdik. Çok şükür böyle bir durum yaşanmadı. Kendisini aynı gün içinde taburcu ettik. Hastamızın artık eskisi gibi yiyip içmesinde bir sıkıntı yok.”
Yenilen yemeklerin iyice çiğnemeden yutulmasının hayati tehlike oluşturabileceği konusunda uyarıda da bulunan Doç. Dr. Fuat Ekiz, “Halkımız yemek yeme konusunda bilinçli olmalı ve iyice çiğnemeden ağzındaki gıdayı yutmamalı. Eğer boğazda böyle bir yutma sonrası batma hissi varsa, vakit kaybetmeden en kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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