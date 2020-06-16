Kayıp Kadir, dere kenarında başından vurulmuş olarak ölü bulundu

<br>Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA)ORDU'da 2 gün önce hakkında kayıp başvurusu yapılan Kadir D.'nin (25), dere kenarında tüfekle başından vurulmuş cesedi bulundu.<br>Altınordu ilçesine bağlı Uzunmusa Mahallesi´nde yaşayan Kadir D., 2 gün önce kayboldu. Kadir D.´den haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede arama çalışması yapan ekipler, evlerine yakın bir noktadaki dere kenarında Kadir D.´nin, başından tüfekle vurulmuş halde ölü buldu. Kadir D.´nin cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kadir D.´nin cinayete mi kurban gittiği, yoksa intihar mı ettiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK<br>2020-06-16 15:35:50<br>
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