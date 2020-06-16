Ordu Kent Konseyi’nden Rektör Ali Akdoğan’a teşekkür Ordu Kent Konseyi Başkanı Ömer Aydın: “Şehir hastanesi alanı konusunda gösterdiği ilgi ve destek için Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan’a teşekkür ederiz”

Ordu Kent Konseyi Başkanı Ömer Aydın, şehir hastanesi alanı konusunda gösterdiği ilgi ve destek için Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan’a teşekkür etti.

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Niyazi Taşçı ile Ordu Kent Konseyi Yürütme Kurulunu ziyaret etti. Ziyarette bir açıklama yapan Ordu Kent Konseyi Başkanı Ömer Aydın, “Hastanenin yeri konusunda göstermiş olduğu davranışından dolayı Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan’ı kutluyorum. Birçok eleştiriyi göze alarak tarihi bir karar aldı, bu kararın üzerine yeni bir şehir monte edileceğine inanıyorum” dedi.



“Tek hedefimiz huzurlu bir Ordu”

Aydın, “Bu vesile ile şehir ve üniversitenin birleşeceğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra Ordu Kent Konseyi olarak üniversitemizde bir arkeoloji bölümü açılarak şehrimizdeki tarihi eserleri üniversitenin koruması altına almanın daha sağlıklı olacağını düşünmekteyiz. Ayrıca Ordu tarihi ile ilgili ortak çalışmalar yürüterek üniversite ve şehri daha da yakınlaştıracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan da Ordu’nun hem fiziki imkanlar hem de sosyal ve kültürel açıdan daha modern, daha çağdaş, daha yaşanabilir bir şehir olmasını arzuladıklarını belirtti. Akdoğan, “Sadece bunları temenni etmemiz yetmez, aynı zamanda şehrimiz için bir şeyler yapmaya çalışmamız lazım. Hep birlikte şehrimizi aydınlık bir geleceğe, müreffeh ve huzurlu yarınlara en iyi şekilde taşıyacağız” dedi.



“Hastaneye 208 dönüm arazi tahsis ettik”

Rektör Akdoğan, Ordu’nun en önemli ihtiyaçlarından birinin hastane olduğunu da ifade ederek “Ordu Üniversitesi olarak hastanenin yapılması için Üniversitemize ait 208 dönüm araziyi Sağlık Bakanlığımıza tahsis ettik. Yapılacak olan hastanede Sağlık Bakanlığı ve Tıp Fakültesi hekimleri birlikte bu ile hizmet verecekler. Bununla birlikte hastanede Tıp Fakültesi morfoloji binası, yani öğrencilerimizin eğitim öğretimi için gerekli olan laboratuvar ve dersliklerin olacağı bir alan da bulunacak” şeklinde konuştu.

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