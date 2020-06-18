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Fındığın geleceği Uzak Doğu pazarında Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin: “Yılda 2 milyar dolar gelir getiren fındık, Uzak Doğu pazarı sayesinde önümüzdeki 5 yılda 10 milyar dolar seviyelerine çıkacaktır” “Fındıkta artık yüzümüzü Avrupa'ya değil, Türk Cumhuriyetleri, Hindistan ve Çin’e döneceğiz”

İHA

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, fındık ihracatından elde edilen döviz gelirinin artış gösterdiğini belirterek, "Yılda 2 milyar dolar gelir getiren fındık, Uzak Doğu pazarı sayesinde önümüzdeki 5 yılda 10 milyar dolar seviyelerine çıkacaktır" dedi.

Fındığın geleceği Uzak Doğu pazarında Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin: “Yılda 2 milyar dolar gelir getiren fındık, Uzak Doğu pazarı sayesinde önümüzdeki 5 yılda 10 milyar dolar seviyelerine çıkacaktır” “Fındıkta artık yüzümüzü Avrupa'ya değil, Türk Cumhuriyetleri, Hindistan ve Çin’e döneceğiz”

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, fındık ihracatından elde edilen döviz gelirinin artış gösterdiğini belirterek, “Yılda 2 milyar dolar gelir getiren fındık, Uzak Doğu pazarı sayesinde önümüzdeki 5 yılda 10 milyar dolar seviyelerine çıkacaktır” dedi.
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, fındık ürünün bugün natürel değil sanayi ürünü olarak kabul edildiğini ve fiyatını da her geçen gün arttırdığını söyledi. Şahin, “Fındık bundan sonra natürel değil sanayi ürünü olarak satılacak. TMO fındığı 16 TL’den aldı. Şimdi fındık fiyatları 24 TL civarında, yani yüzde 40 oranında fındık fiyatları arttı. Yurtdışında toptan kavrulmuş fındık fiyatı 250 TL, perakende 300 TL’den satılıyor. Fındığın olması gereken değeri 5 dolar, ancak bu yıl biz 4 dolar olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“Fındıktan elde edilen gelir artıyor”
Fındıktan önemli bir gelir elde edileceğini söyleyen Başkan Şahin, “Geçen sene fındıktan 12 ayda 1,5 milyar dolar kazanırken bu sene 9 ayda 2 milyar dolar gelir elde ettik. Bu da artık fındığımızın sanayi ürünü olarak satılacağını göstermektedir. Biz fındığımızı natürel değil, sanayi ürünü olarak sattığımızda fındıktan ettiğimiz gelir iki katına çıkacaktır. Gelecek 5 yıl içinde fındık ürünümüzden 10 milyar dolar gelir elde etmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

“Fındığın geleceği Uzak Doğu pazarı”
Uzak Doğu pazarında başarılı olunması halinde fındığın değer kazanacağını belirten Başkan Şahin, “Artık fındıkta yüzümüzü Avrupa'ya değil, doğuya döneceğiz. Türk Cumhuriyetleri, Hindistan ve Çin’e döndüğümüz vakit fındığımızın 3'te birini ya da yarısını doğu pazarına satarsak kesinlikle fındığımızın değeri 56 dolar olacaktır. Doğu pazarına yönlendiğimiz zaman fındığımız değerine değer katacaktır. Bu yıl fındık fiyatının 4 doların altına düşmeyeceğini ümit ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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