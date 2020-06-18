Akrabasını baltayla yaralayan kişi tutuklandı

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Ordu’da 66 yaşındaki akrabasını grebi tabir edilen küçük balta ile döven bir kişi tutuklandı.

Gölköy ilçesinde meydana gelen olayda Murat T. (68) adlı şahıs, akrabası ve aynı zamanda yengesi olan Sevim T. (66) ile arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartıştı. Murat T., tartışma sırasında Sevim T.’yi grebi tabir edilen küçük baltayla başından yaraladı.

Gölköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın derhal soruşturma başlattığı olayda şüpheli Murat T. gözaltına alındı. Murat T. sevk edildiği mahkeme tarafından ‘silahla kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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