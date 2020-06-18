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Yarım asırlık mutluluklarını tiyatro ile anlattılar Ordu’da 6 mahalle 53 yol sonra yola kavuştu. Mahalle sakinleri mutluluklarını rol aldıkları tiyatro ile dile getirdiler

İHA

Ordu'nun Fatsa ilçesi ile Kumru arasındaki 6 mahalleyi birbirine bağlayan yol, yarım asır sonra asfaltlandı. Fatsa ilçesi Beyceli, İslamdağ ve Yenidoğan Mahalleleri ile Kumru ilçesinin Fizme, Kurtuluş ve Yalnızdam Mahallelerini birbirine bağlayan 12 km'lik grup yolunun 7 km'lik bölümü sıcak asfaltla buluşturuldu. Mahalle sakinleri de yarım asırlık mutluluklarını tiyatro ile dile getirdiler.

Yarım asırlık mutluluklarını tiyatro ile anlattılar Ordu’da 6 mahalle 53 yol sonra yola kavuştu. Mahalle sakinleri mutluluklarını rol aldıkları tiyatro ile dile getirdiler

Ordu’nun Fatsa ilçesi ile Kumru arasındaki 6 mahalleyi birbirine bağlayan yol, yarım asır sonra asfaltlandı. Fatsa ilçesi Beyceli, İslamdağ ve Yenidoğan Mahalleleri ile Kumru ilçesinin Fizme, Kurtuluş ve Yalnızdam Mahallelerini birbirine bağlayan 12 km’lik grup yolunun 7 km’lik bölümü sıcak asfaltla buluşturuldu. Mahalle sakinleri de yarım asırlık mutluluklarını tiyatro ile dile getirdiler.

Mahalle sakinleri mutluluklarını tiyatro ile anlattılar
Fatsa’nın en büyük mahallerinden biri olan Beyceli Mahallesi sakinleri 1967 yılında yol sorunlarının çözüme kavuşturulması için 200 kişilik bir grupla Beyceli’den Ordu’ya kadar yürüyüş gerçekleştirmiş ancak sorunlarına olumsuz cevap alarak elleri boş ve umutsuzca geri dönmüştü. 53 yıl böyle geçen bir ömrün ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 2020 yılında halkın bu sorununa neşter vurarak çalışmaları başlattı. Büyükşehir ekiplerinin yoğun çalışma gösterdiği grup yolunun bitirilmesinin ardından her iki ilçenin mahalle sakinleri modern ve konforlu bir yola kavuşmuş olacak.
Mahalle sakinleri, mutluluklarını ise ilginç bir gösteri ile anlattı. Mahalle sakinleri yarım asırlık yol hasretlerinin mutlu son ile bitmesini anlatan bir tiyatro sahnelediler. Tiyatroda mahalle sakinleri rol aldı.

“53 yıllık bir rüyayı gerçekleştirdik”
Yıllar öncesinde yolun yapılması için yürüyüş yapan halkın bugün sevinçlerini görmekten mutlu olduğunu belirten Başkan Güler, Beyceli halkının 1967 yılında yol sorununu çözmek için Ordu’ya kadar demokratik bir tepki yürüyüşü gerçekleştirdiğini ancak bir sonuç alamadıklarını öğrendiğini belirtti.
Güler, “Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak 2020 yılında grup yolunu modern asfalta kavuşturarak 53 yıllık bir rüyayı gerçekleştirdik. Allah bize bu sorunu çözmeyi nasip etti. Yıllar öncesinde yolun yapılması için yürüyüş yapan halkımızın bugün sevinçlerini görmek bizleri oldukça mutlu etti. Biz ne kadar güzel hizmet yaparsak bunun karşılığını alıyoruz” şeklinde konuştu.

“Dedelerimizin, babalarımızın göremediği yolu yıllar sonra biz göreceğiz”
Yollarının 53 yıl sonra sıcak asfalta kavuşturulduğunu dile getiren mahalle sakinleri, duygularını şöyle ifade etti: “Dedelerimiz, babalarımız yıllar öncesinde yollarımızı yaptırmak için çok gayret göstermişler. Ancak hiçbir çözüm bulamamışlar. Bu yolu daha öncesinde yaya ve binek hayvanlarımızla gidiyorduk. Yakın zamanda da arabasıyla buraya gelen muhakkak giderken sanayiye uğruyordu. Şimdi baktığımızda ise 53 yıl sonra yolumuz son derece modernleştiriliyor. Dedelerimizin, babalarımızın göremediği o yolu yıllar sonra biz göreceğiz. Yarım saatte gittiğimiz yolu artık bundan sonra 10 dakikada gideceğiz. Büyük bir ulaşım kolaylığı bizlere sağlanıyor. Yılların sorununu bir hamlede çözüme kavuşturan başta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz”
Bu arada mahalle sakinleri, yarım asırlık hasretlerinin mutlu son ile bitmesini anlatan bir skeç ile anlattılar. Skeçte mahalle sakilerinin rol aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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