Yeni Ordu Valisi Tuncay Sonel'den ilk talimat Yeni Ordu Valisi Tuncay Sonel, göreve başlamadan yetim ve öksüzlerin sesi oldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ordu Valiliği görevine atanan Vali Tuncay Sonel, kendisini tebrik amacıyla gönderilecek olan çiçekleri ücretinin, yetim ve öksüzlere bağışlanması için talimat verdi.

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Ordu Valiliği görevine atanan Valimiz Sayın Tuncay Sonel, kendisini tebrik etmek amacıyla çiçek gönderme düşüncesinde olan dostlarımızın, çiçeğe ödeyecek oldukları ücreti, ilimizdeki yetim ve öksüz evlatlarımızın ihtiyaçlarında kullanmak üzere açılan ve aşağıda belirtilen hesaba yatırmalarını arzu etmektedirler” ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada ayrıca şu hesap numarası bilgileri paylaşıldı:

“Hesabın açıldığı banka: T.C. Ziraat Bankası Ordu Şubesi

Hesap: İl Yazı İşleri Müdürlüğü

Hesap No: 217547783835002

İBAN No: TR 97 0001 0002 1754 7783 8350 02”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.