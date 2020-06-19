Kayınbiraderinin baltayla yaraladığı kadın: Komşular kurtardı, yoksa 3 günlük ölüydüm

<br>Mustafa KIRLAK/GÖLKÖY (Ordu), (DHA) ORDU'nun Gölköy ilçesinde, eşinin kardeşi Murat Taş'ın (70) baltayla başına vurarak yaraladığı Sevim Taş (66), hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Sevim Taş, "Beni komşularım kurtardı. Yoksa üç günlük ölüydüm" dedi.<br>Olay, geçen perşeme günü, Gölköy'e bağlı Kale Mahallesi´nde meydana geldi. Murat Taş, arazi anlaşmazlığı nedeniyle yengesi Sevim Taş ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Murat Taş, eline aldığı baltayla yengesinin başına vurdu. Yaralanan Sevim Taş, yakınları tarafından Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Murat Taş ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Gölköy Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Taş, mahkemece tutuklandı. <br>`BEN CEZA ALMASINI İSTİYORUM´<br>Sevim Taş ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Komşuları tarafından ölmekten kurtarıldığını anlatan Taş, "Hayvanlarımın yanına giderken, Murat arkadan gelip bana vurdu. Yere düştüm. Ağzımı tellere dayadı. Hem bana vuruyor hem de üstümü soymaya çalışıyor. Çığlık attım. Komşular gelene kadar beni darbetti. Eşim geldi. Eşim beni kurtarmaya çalışıyorken boğuştular. Elinde keskin balta vardı, kana boyanmıştı. Baltayı elinden alıp, yan tarafa attım. Tekrar saldırdı. Komşulara seslendim. Beni komşularım kurtardı. Yoksa ben üç günlük ölüydüm. Allah beni, engelli çocuğuma bağışladı. 10 yıldır bize aynı şeyleri yaşatıyor. Her sene böyle bu adam. Ceza almasını istiyorum" dedi.<br>Sevim Taş´ın eşi Recep Taş da kardeşi ile daha önce de sıkıntı çektiklerini ifade ederek, "Benim kalbimde pil var. Eşimi kurtarmaya çalışırken beni yerde sürükledi, devamlı vurdu" diye konuştu.<br>`CEZA ALMASINI İSTİYORUM´<br>Geçen yıl Murat Taş'ın saldırısına uğrayan Saniye Çapa ise, "Yaklaşık 8 ay önce Murat Taş bana da saldırdı. Beni dövdü, yerlere savurdu. Karakola gidip şikayetçi oldum ama ceza almadı. Ramazan ayında da samanlığımı yaktı. Mahalle olarak bundan rahatsızız. Ben davacıyım. Şikayetimden vazgeçmedim. Ceza almasını istiyorum" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Gölköy Mustafa KIRLAK<br>2020-06-19 17:39:38<br>

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