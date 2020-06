Bu kuzular bir başka İki kuzunun davranışı görenleri şaşkına çeviriyor Her gün aynı saatte asansöre binerek yemek yemeye gidiyorlar

Ordu’nun Ünye ilçesinde fındık fabrikasında bulunan iki kuzunun davranışı görenleri şaşkına çeviriyor.

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Hasan Basri Durak, bir ay önce annesiz kalan kuzuları fabrikasına getirerek beslemeye başladı. Belirli bir zaman sonra aynı saatlerde fabrika asansörüne binerek acıktıklarını meleyerek ifade eden iki kuzu, biberonla beslenmelerinin ardından yeniden asansöre binerek gölgelik alanlarında dinlenmeye koyuluyorlar. Babası Mehmet Ali Durak’ın 50 sene önce evdeki koyununun adı "Ali Bey" ve kedisi "Ayten Hanım" olduğu için kuzulara bu ismi verdiğini söyleyen Hasan Basri Durak, kuzuların büyümesi halinde kesmeyeceğini ve birine bağışlayacağını söyledi. Kuzuların fabrikada olduğunu duyan bazı vatandaşlar ise Ali Bey ve Ayten Hanım’ı özellikle görmek için ziyarete geliyor.



“Ofisin kapısına kadar gelip aç olduklarını meleyerek söylüyorlar”

Kardeşim bunları beslemeye alıştırdığında artık bunlarda kendileri kapıya kadar gelerek aç olduklarını meleyerek ifade ettiğini belirten Durak, ”Bu görmüş olduğunuz kuzu beyaz olanı 'Ali Bey', siyah be dişi olanı ise 'Ayten Hanım'dır. Bunlar yetim olduğu için biz kendimize aldık ve bu fabrikamızın içerisinde besliyoruz. Günde 3 öğün mama yiyorlar. Üst dişleri çıkmadı ve alt dişleri olduğu için ot yemeye başlayamadılar. Bunlar artık bizim çocuklarımız oldu. Ali Bey tek olmasın eşi olsun diye Ayten Hanımı da aldık. Bunlardan birinin annesi ölmüş, diğeri de süt vermeyince biz bunları aldık. Esas bunları ilk geldiği günden itibaren besleyen kardeşim Hüseyin Hilmi Durak. Kardeşim Hüseyin Hilmi Durak bunlara Ali Bey veya Ayten Hanım diye bağırdığında bunlar meleyerek cevap veriyor. Tabii, yemek saatleri geldiği için karınları acıkınca kapıya kadar gelip aç olduklarını yine meleyerek söylüyorlar. Daha sonra sütlerini içmelerinin ardından yerlerine dönerek sularını içerler. Gece yarılarında bunları sırf beslemek için Hüseyin kardeşim bunlara süt veriyor. Bunlar da anladıkları için acıktıklarında kendileri gelerek beslenmek istediklerini anlatıp karınlarını doyuruyorlar. Bunların sevgisi çok farklı olduğunu herkes bilsin. İnsan evladını verir mi. Her zaman olduğu gibi bunlar da büyüyecek ve bizler de büyüdüklerinde kesmeye kıyamayacağımız için bir yere hediye etmeyi düşünüyoruz. Bunları içimizden birinin kesmesini bile kabullenemeyiz” dedi.



Yazıhaneye gelmeleri, asansöre binmeleri çok dikkat çekiyor

Fabrikaya gelenler vatandaşların kuzuları görünce şaşırdıklarını anlatan Durak, ”Biz artık buraya gelen olduğunda çobanlığa başladığımızı söylüyorum! Bunlar bir aydır bizim yanımızda duruyorlar. Kendileri zaten birisi 3 günlük, biriside ise 1 haftalıkken gelmişlerdi. Aralarında çok fazla bir fark yok. Oğlumuz Ali Bey biraz iyi görünüyor ama besisi iyi olduğu için biraz büyük göründü. Ayten Hanım biraz nazik olduğu için narin görünümlü. Bunların arka depomuzda kapalı alanda yatma yerleri var. Oraya saman da koyduk altlarına ve her gün samanları da değişiyor. Bilhassa yazıhaneye gelmeleri, asansöre binmeleri çok dikkat çekiyor. Dışarıdan özellikle sevmeye gelenlerde var” diyerek sözlerini tamamladı.

