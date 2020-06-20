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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hastane koridorunda bisiklet süren doktor kamerada

DHA

Hastane koridorunda bisiklet süren doktor kamerada

<br>Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi´nde görevli doktor D.D.K. hastane koridorunda sürdüğü bisikletiyle ameliyathaneye girdi. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medya paylaşılan doktora idari soruşturma başlatıldı<br>Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi´nde görevli doktor D.D.K., geçen yıl bisikletiyle hastanenin içerisine girdi. Koridorda bisiklet süren D.D.K. iddiaya göre ameliyathaneye girdi. Güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada paylaşılan doktor tepki çekti. Doktor hakkında tutanak tutuldu, soruşturma başlatıldı. Yapılan idari soruşturma sonucu doktora ceza verilmediği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Nedim KOVAN<br>2020-06-20 15:09:32<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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