Hastane koridorunda bisiklet süren doktor kamerada

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<br>Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi´nde görevli doktor D.D.K. hastane koridorunda sürdüğü bisikletiyle ameliyathaneye girdi. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medya paylaşılan doktora idari soruşturma başlatıldı<br>Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi´nde görevli doktor D.D.K., geçen yıl bisikletiyle hastanenin içerisine girdi. Koridorda bisiklet süren D.D.K. iddiaya göre ameliyathaneye girdi. Güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada paylaşılan doktor tepki çekti. Doktor hakkında tutanak tutuldu, soruşturma başlatıldı. Yapılan idari soruşturma sonucu doktora ceza verilmediği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Nedim KOVAN<br>2020-06-20 15:09:32<br>

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