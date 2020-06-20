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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 milyon maske üretimine destek olanlara plaket ve sertifika

İHA

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Kovid19 salgını ile mücadeleye destek olmak amacıyla Ordu Üniversitesi ve Fatsa Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen 2 milyona yakın tıbbi maske üretiminde emeği geçenlere plaket ve sertifika verildi.

2 milyon maske üretimine destek olanlara plaket ve sertifika

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Kovid19 salgını ile mücadeleye destek olmak amacıyla Ordu Üniversitesi ve Fatsa Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen 2 milyona yakın tıbbi maske üretiminde emeği geçenlere plaket ve sertifika verildi.
Fatsa Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen programa Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Niyazi Taşçı, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Latif Kelebekli, Fatsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Mehmet Letif Bayram, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, akademik ve idari personel ile davetliler katıldı.
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Dünyamızı etkisi altına alan bu pandemi sürecinde birçok öz varlığımızın kıymetin farkına vardık. Herkes kendi mahallinde üzerine düşeni yaptığı zaman bizim Türk toplumumuzun geçmişinde olduğu gibi zor dönemlerde bir araya gelebilme yeteneği sayesinde bugün Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Sağlık Bakanımızın koordinatörlüğünde ülke genelinde çok başarılı bir çalışma yürüttüğümüzü görüyoruz. Gelişmişlik düzeyi kitaplarda okuduğumuz, televizyonlarda dinlediğimizde acaba biz de bir gün bu seviyeye gelebilir miyiz diye mücadele ettiğimizde birçok toplumun, birçok ülkenin bu pandemi sürecinde sınıfta kaldığını görüyoruz. Fakat temelleri çok sağlam bir sistem üzerine oturmuş Türkiye Cumhuriyeti’nin bu süreçten çok daha güçlenerek çıktığını birçok ülkeye tıbbi malzeme desteği ve yardımında bulunduğunu hatırlatmak isterim. Her bölgede olduğu gibi bizde ilçemizde bu süreci Kaymakamlığımız ve üniversitemiz organizatörlüğünde çok başarılı şekilde yaşadık. Bugün Türkiye’de dile gelmesi çok zor bir rakamda maske üretimi gerçekleştirdik. Ürettiğimiz maskeleri kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtırken bir taraftan da vatandaşlarımıza ulaştırma noktasında ne gibi kolaylıklar sağlarız diye düşündük. Gerek gönüllü çalışanlarımız gerekse belediye personellerimiz ile birlikte kurmuş olduğumuz ekiple ilçemizde bulunan 40 bin haneye 10’lu paketler halinde hazırlanmış yaklaşık 450 bin maskeyi kapı kapı dağıtarak Türkiye’de görülmemiş bir örnek çalışmayı yürüttük. Herkes kendi çöplüğünden sorumludur, derler. Biz de ilçemizde maske konusunda en ufak bir çatlak ses çıkarmadan tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde bu sürecin başarıya ulaşmasında üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyorum. Bu sürecin başarılı yürütülmesi için Rektörümüzden, Kaymakamımızdan ne talebe ettiysek 1 milyon 800 bin maskenin üretilmesinde gerekli olan makine ve materyallerin sağlanması için hiçbirini ikiletmeden üzerine düşeni fazlasıyla yaptılar. Ben ilçemizdeki vatandaşlarımız adına Kaymakamımıza ve Rektörümüze şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Son günlerde vaka sayıları biraz artış gösterse de bunun devletimizin kontrolünde olduğunu düşünüyorum. Bu virüsün daha fazla yaygınlaşmaması için gereken tedbirlerin en üst seviyede tutulması lazım. O yüzden maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralları çok önemli. Devlet, millet el ele seferberliği adı altında bu sürece katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ise, “Virüsün ülkemizde ilk ortaya çıktığı Mart ayından bugüne kadar çok ciddi çalışmalar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Bunun en önemli ayaklarından biri de maske konusuydu. Maske ihtiyacının karşılanması hususunda ilçemiz tüm ülke genelinde ciddi bir örnek oldu. Üniversite, belediye iş birliği ile üretilen maskeler vatandaşımıza ücretsiz bir şekilde dağıtıldı. Bu süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Programda son konuşmayı yapan Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan da, “Birlik, beraberlik ve kardeşlik olunca fethedilemeyecek, yapılamayacak, başarılamayacak hiçbir şeyin olmadığını bu pandemi sürecinde hep birlikte gördük. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğü ve liderliğinde, Sağlık Bakanlığımız, Yükseköğretim Kurulumuz, ilgili kurum ve kuruluşlarımız, 7’den 70’e herkes dayanışma içerisinde olarak tarihte de olduğu gibi, bugün de büyük zorlukları başarabilecek potansiyele, birikime, enerjiye sahip bir millet olduğunu ortaya koymuş ve koymaya devam etmektedir. Üniversitemiz Fatsa Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan atölyemizde Fatsa Kaymakamlığı ve Fatsa Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği de bir araya geldiğimizde neler yapabildiğimizin açık bir göstergesidir. Bizler de Ordu Üniversitesi olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu kapsamda gerek sağlık personelimizin gerekse vatandaşımızın maske temini sorunu yaşamaması ve üretimin daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için birimimize bir koruyucu maske üretim makinesi kazandırdık. Gönüller bir olduğunda aşılamayacak hiçbir engelin olmadığına inanıyorum. Bu düşüncelerle başta Fatsa Kaymakamlığımız ve Fatsa Belediyemiz olmak üzere salgınla mücadele kapsamında maske temini sorunu yaşanmaması için özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürerek üretim yapmaya devam eden idarecilerimize, öğretim elemanlarımıza ve belediye personeline yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Programın devamında maske üretimi sürecinde emeği geçenlere teşekkür belgesi ve plaket takdimi yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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