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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okul yolundaki tehlikeli yolculuk bitiyor

İHA

Ordu'da, yaklaşık 40 yıldır kullanımda olan ve çürüdüğü için yıkılma tehlikesi bulunan ahşap köprü çilesi bitiyor. Öğrencilerin okula giderken kullanmak zorunda oldukları, tehlike saçan ahşap köprünün yerine büyük bakslarla geçiş sağlanması için çalışma başlatıldı.

Okul yolundaki tehlikeli yolculuk bitiyor

Ordu’da, yaklaşık 40 yıldır kullanımda olan ve çürüdüğü için yıkılma tehlikesi bulunan ahşap köprü çilesi bitiyor. Öğrencilerin okula giderken kullanmak zorunda oldukları, tehlike saçan ahşap köprünün yerine büyük bakslarla geçiş sağlanması için çalışma başlatıldı.
Ordu’nun Çaybaşı Taşkesiği ve Ünye Pelitliyatak Mahallelerini birbirine bağlayan, dere üzerindeki tahta köprüden geçerek okula gitmek zorunda kalan öğrencilerin tehlikeli yolculuğu son buluyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi tahta köprünün yerine, büyük bakslarla geçişin sağlanması için çalışma başlattı.
Çaybaşı Taşkesiği Mahallesi sakinleri, ilkel şartlarda tahtalarla yapılan ve büyük tehlike arz eden Ünye Pelitliyatak Mahallesi bağlantılı köprünün yeniden yapılması için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’den yardım istedi. Mahalle sakinlerinin taleplerini not alan Başkan Güler, sorunun bir an önce çözülmesi için talimat verdi.

Başkan Güler’in talimatıyla çalışma başlatıldı
Çaybaşı İlçesi Taşkesiği Mahallesi’nde bulunan dere üzerindeki ahşap köprüde incelemelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, çalışmaların bir hafta içerisinde tamamlanacağını söyledi. Dere üzerinden güvenli bir geçiş için tüm hazırlıkların yapıldığını belirten Şişman, “Sayın başkanımızın talimatlarıyla çalışmaları başlatıyoruz. Dere üzerinde geçiş sağlayacağımız büyük bakslarla birlikte, hem yaya hem de araç geçişini tek hamlede çözüme kavuşturacağız” dedi.

“Elimiz yüreğimizdeydi”
Taşkesiği Mahallesi Muhtarı Duran Karayiğit ise “Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ediyorum. Bu köprü yılların sorunuydu. Çocuklarımız okula giderken bizim elimiz yüreğimizdeydi. Yağmurda, karda bu derme çatma olarak yaptığımız köprünün üzerinden geçmek zorunda kalıyorlardı. Başkanımıza sorunu ilettiğimizde hemen çözülmesi talimatını vermişti. Sağolsunlar, bir hafta içerisinde çözüme kavuşacağını müjdelediler. Mahalle sakinlerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Güler yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: “Çaybaşı Taşkesiği Mahallesi'nde öğrencilerin ve vatandaşların kullandığı, fotoğrafta gördüğünüz ahşap köprü tehlike saçıyordu. Mahalle sakinlerinin talebi üzerine hemen çalışmaları başlattık. Dere üzerinde büyük bakslarla geçişi sağlayıp, güvenli bir ulaşım sağlayacağız. Mazeret yok, çözüm var”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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