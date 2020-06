Şehit babaları için anlamlı gün

Ordu’nun Ünye ilçesinde, FatsaÜnye Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, 'Babalar Günü' nedeniyle şehit ve gazi yakınlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü olarak kutlanan 'Babalar Günü' nedeniyle Ünye’de bulunan şehit aileleri, gaziler ve yakınları unutulmadı. Ordu genelinde yaklaşık 270 şehit ailesinin Babalar Günü olması nedeniyle bu özel günlerini unutmayan FatsaÜnye Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, şehit yakınlarına ve gazilere paketler halinde hazırlanan özel hediyeleri verdi.



“Devletimiz varlığını hissettirdiği için gururluyuz”

Düzenlenen kahvaltı sonrası konuşan FatsaÜnye Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Ünye Şubesi Başkanı Murat Alemdar, "Bugün Babalar Günü olması nedeniyle bizler sizleri burada misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ünye Sosyal Hizmetler Müdürlüğü destekleriyle hazırladığımız bu programda sizleri bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Devletimizin şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanında olduğunu, devlet olarak varlığını hissettirdiği için hepimiz gururluyuz. Bizler üzerinde şefkatli ellerini eksik etmeyen devlet büyüklerimize ve vatan için canlarını hiçe sayarak üzerinde yaşadığımız toprağın bütünlüğümüzü korumaya çalışan aziz şehitlerimize minnettarız" dedi.



“Her Haziran’ın kahramanları şehit babalarıdır”

Her Haziran ayında kutlanan Babalar Günü’nün özel kahramanları olduğunu söyleyen Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ise, "Bugün Babalar Günü olması nedeniyle özellikle şehitlerimizin ve gazilerimizin birçoğunun buruk bir gün geçirdiğini biliyoruz. Öncelikle bugün ülkemizin birlik ve beraberliği için canı pahasına bu topraklar için canla başla mücadele içerisinde olan bütün kahramanlarımızın ve onları yetiştiren siz değerli büyüklerimizin Babalar Günü’nü kutluyorum. Kiminiz için her Haziran buruk geçse de kimilerimiz için mutlulukla geçiyor. Ancak bugün öyle güzel bir günün kahramanları var ki, onlar da aziz şehitlerimizi yetiştiren babalarıdır. Ülkemizin en önemli geleceğini temsil eden şehit babalarımız ayrı bir saygınlıktadır” şeklinde konuştu.

Programda şehit aileleri, gazi yakınları ve gazilere hediyelerinin verilmesinin ardından, günün anısına ise toplu fotoğraf çekildi.

