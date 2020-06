Ordu’da sağanak sonrası sel ve heyelan

Ordu'nun Korgan ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilerken, heyelan ve yollarda hasar oluştu.

İlçede gün içerisinde etkili olan sağanak sonrası birçok noktada sel, heyelan, yol tahribi ve göçükler meydana geldi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı şiddetli yağış sonrası Korgan Belediyesi ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarında meydana gelen hasarlara müdahale etti. İlçenin belirli noktaları yağıştan etkilenirken, Koçcuğaz, Yukarıyaylacaık, Aşağıkozpınar, Karakışla, Tepealan ve Çitlice Mahallelerinde büyük hasar oluştu.

Yağış sonrası arazide incelemelerde bulunan Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, “İlçemiz genelinde genel hayatı olumsuz etkileyen büyük bir afet oldu. Hamd olsun can ve mal kaybı şu an için yok. Yağış sonrası ekiplerimle beraber arazide vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Birçok mahallemizde yollar tamamen tahrip olmuş durumda. Devlet olarak milletimizin hizmetindeyiz. Ekiplerimiz sabaha kadar arazide olacak” dedi.

Öte yandan ekiplerin sahadaki çalışmaları sürüyor.

