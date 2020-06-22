Ordu'nun yeni valisi Sonel´den ilk ziyaret şehit ailelerine

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'nun yeni valisi Sonel´den ilk ziyaret şehit ailelerine

DHA

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU Valiliği'ne atanan Vali Tuncay Sonel, göreve başladığı gün  kentte yaşayan şehit ailelerini ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ordu Valiliği'ne atanan Vali Tuncay Sonel, Ordu'da göreve başladı. Vali Sonel, Ordu'daki ilk gününde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Birol Yavuz ile 3 Ekim 1998 tarihinde Bingöl´ün Adaklı ilçesinde şehit olan Jandarma Komando Er Ersin Şanlı´nın ailelerini ziyaret etti. Vali Sonel, ziyaretlerinde, "Şehit ailelerimiz ve...

Ordu'nun yeni valisi Sonel´den ilk ziyaret şehit ailelerine

<br>Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU Valiliği'ne atanan Vali Tuncay Sonel, göreve başladığı gün  kentte yaşayan şehit ailelerini ziyaret etti.<br>Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ordu Valiliği'ne atanan Vali Tuncay Sonel, Ordu'da göreve başladı. Vali Sonel, Ordu'daki ilk gününde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Birol Yavuz ile 3 Ekim 1998 tarihinde Bingöl´ün Adaklı ilçesinde şehit olan Jandarma Komando Er Ersin Şanlı´nın ailelerini ziyaret etti.<br>Vali Sonel, ziyaretlerinde, "Şehit ailelerimiz ve ailelerimiz baş tacımızdır. Sizlerin hakkı ödenmez. Sizler, şehitlerimizin emanetisiniz. Bizler için çok önemlisiniz. Kapımız, şehidimizin siz değerli emanetlerine her zaman açıktır" dedi.<br>Ayrıca 100 yaşındaki Nazile Kulaçoğlu'nu ziyaret eden Vali Sonel, vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara hediyeler verdi.  DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK<br>2020-06-22 11:53:07<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Babalar Günü'nde ilk kez baba olanlara jest
YEREL HABERLER Babalar Günü'nde ilk kez baba olanlara jest
Vali Tuncay Sonel'in 'Ordu' paylaşımı büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Vali Tuncay Sonel'in 'Ordu' paylaşımı büyük ilgi ...
Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı
Ordu Valisi Tuncay Sonel, görevinin ilk gününde şehit ailelerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Ordu Valisi Tuncay Sonel, görevinin ilk gününde şehit ...
Ordu’da sağanak sonrası sel ve heyelan
YEREL HABERLER Ordu’da sağanak sonrası sel ve heyelan
Ordu'da bir mahallede karantina uygulaması kalktı
YEREL HABERLER Ordu'da bir mahallede karantina uygulaması kalktı
Şehit babaları için anlamlı gün
YEREL HABERLER Şehit babaları için anlamlı gün
Ordu’da maske, sosyal mesafe denetimleri aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Ordu’da maske, sosyal mesafe denetimleri aralıksız ...
Okul yolundaki tehlikeli yolculuk bitiyor
YEREL HABERLER Okul yolundaki tehlikeli yolculuk bitiyor
Başkan Tören’in babalar günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tören’in babalar günü mesajı
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpıp kaçtı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpıp kaçtı
2 milyon maske üretimine destek olanlara plaket ve sertifika
YEREL HABERLER 2 milyon maske üretimine destek olanlara plaket ve ...
Hastane koridorunda bisiklet süren doktor kamerada
YEREL HABERLER Hastane koridorunda bisiklet süren doktor kamerada
Ordu’da Pekin ördeği yetiştiriciliği başladı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: “Kırsalda yaşayan insanların gelir kaynaklarını çeşitlendirmek, tarımsal üretim potansiyelini aktif hale getirerek ekonomiye kazandırmak amacıyla çalışmalara devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Ordu’da Pekin ördeği yetiştiriciliği başladı Ordu ...
Bu kuzular bir başka İki kuzunun davranışı görenleri şaşkına çeviriyor Her gün aynı saatte asansöre binerek yemek yemeye gidiyorlar
YEREL HABERLER Bu kuzular bir başka İki kuzunun davranışı görenleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X