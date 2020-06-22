Ordu'nun yeni valisi Sonel´den ilk ziyaret şehit ailelerine

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

<br>Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU Valiliği'ne atanan Vali Tuncay Sonel, göreve başladığı gün kentte yaşayan şehit ailelerini ziyaret etti.<br>Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ordu Valiliği'ne atanan Vali Tuncay Sonel, Ordu'da göreve başladı. Vali Sonel, Ordu'daki ilk gününde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Birol Yavuz ile 3 Ekim 1998 tarihinde Bingöl´ün Adaklı ilçesinde şehit olan Jandarma Komando Er Ersin Şanlı´nın ailelerini ziyaret etti.<br>Vali Sonel, ziyaretlerinde, "Şehit ailelerimiz ve ailelerimiz baş tacımızdır. Sizlerin hakkı ödenmez. Sizler, şehitlerimizin emanetisiniz. Bizler için çok önemlisiniz. Kapımız, şehidimizin siz değerli emanetlerine her zaman açıktır" dedi.<br>Ayrıca 100 yaşındaki Nazile Kulaçoğlu'nu ziyaret eden Vali Sonel, vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara hediyeler verdi. DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK<br>2020-06-22 11:53:07<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.