Ordu'nun yeni valisi Sonel´den ilk ziyaret şehit ailelerine

<br>Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU Valiliği'ne atanan Vali Tuncay Sonel, göreve başladığı gün kentte yaşayan şehit ailelerini ziyaret etti.<br>Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ordu Valiliği'ne atanan Vali Tuncay Sonel, Ordu'da göreve başladı. Vali Sonel, Ordu'daki ilk gününde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Birol Yavuz ile 3 Ekim 1998 tarihinde Bingöl´ün Adaklı ilçesinde şehit olan Jandarma Komando Er Ersin Şanlı´nın ailelerini ziyaret etti.<br>Vali Sonel, ziyaretlerinde, "Şehit ailelerimiz ve ailelerimiz baş tacımızdır. Sizlerin hakkı ödenmez. Sizler, şehitlerimizin emanetisiniz. Bizler için çok önemlisiniz. Kapımız, şehidimizin siz değerli emanetlerine her zaman açıktır" dedi.<br>Ayrıca 100 yaşındaki Nazile Kulaçoğlu'nu ziyaret eden Vali Sonel, vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara hediyeler verdi. DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK<br>2020-06-22 11:53:07<br>
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