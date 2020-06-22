Yeni Ordu Valisi karşılama istemedi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ordu Valiliği görevine atanan Vali Tuncay Sonel, göreve başladığının ilk gününde karşılama istemedi.
Tunceli Valiliği’nden Ordu Valiliği’ne atanan Tuncay Sonel, pazar günü öğle saatlerinde Ordu’ya geldi. Şehri tanımak amacıyla gezi ve ziyaretlerde bulunan Vali Sonel, ilk mesai gününde Valilik binasına gelişinde karşılama istemedi. Vali Sonel, Valilik binasına gelişinde direkt makama geçerek çalışmalara başladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.