Fındık dalda kalmayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fındık dalda kalmayacak

İHA

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan 'Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın' projesi büyümeye devam ediyor. Ekipler ilçe ilçe dolaşarak, fındık üreticilerine proje hakkında bilgi veriyor.

Fındık dalda kalmayacak

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan ‘Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın’ projesi büyümeye devam ediyor. Ekipler ilçe ilçe dolaşarak, fındık üreticilerine proje hakkında bilgi veriyor.

“Projeye ilgi her geçen gün artıyor”
‘Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın’ projesinin her geçen gün büyüdüğünü ifade eden proje koordinatörü Asım Suyabatmaz, şu ana kadar 7 bin dekarlık fındık bahçesi için binin üzerinde işçi başvurusu olduğunu söyledi. Suyabatmaz yaptığı açıklamada, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr.Mehmet Hilmi Güler tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan projeyi bu yıl daha genişleterek 2. Adımını hayata geçirmeye karar verdik. Geçen yıl belirli ilçelerde yaptığımız fındık toplama işlemini bu yıl 19 ilçemizde yapacağız. Şuana kadar fındık üreticilerimizden önemli bir başvuru oldu. Projeye başladığımız günden itibaren toplamda 7 bin dekarlık fındık bahçesi ve binin üzerinde bir işçi kaydımız oluştu. Bu rakamlar önemli. Bu rakamlar bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Yapılan bu çalışmada önceliğimiz üretici ile işçiyi aracısız buluşturmak ve fiyat farkının yükselmesini engellemek. Büyükşehir olarak bu konuda hem üreticilerimizin hem de fındık toplamak isteyen işçi kardeşlerimizin yanında olacağız” dedi.

“Ordu’nun fındığını Ordulu işciler toplayacak”
Ordu’nun fındığının Ordulu işçiler tarafından toplanması için bir sistem kurduklarını söyleyen proje koordinatörü Asım Suyabatmaz, “Her yıl hasat dönemi için 2 aylığına il dışından ilimize fındık toplaya binlerce işçi geliyor. Bu işçiler gelirken A’dan Z’ye bütün erzaklarını getiriyor. 2 ay boyunca esnaflarımızdan kayda değer bir alışveriş olmuyor. Buna rağmen ilimizden milyonlarca para il dışına çıkıyor. Bu ters orantıyı lehimize çevirmek için geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz projemizi bu yıl genişlettik. Hem fındık bahçesi sahipleri hem de fındık toplamak isteyen yerli işçi kardeşlerimizi buluşturduk. Burada hem üreticilerimiz kazanacak hem işçi kardeşlerimiz kazanacak. Fındık işçileri için ödenen para ise ilimizde kalacak” diye konuştu.

“Başvurular devam ediyor”
Projenin başladığını söyleyen Asım Suyabatmaz, “Bu çalışmadan fındık bahçesi sahipleri, fındık hasat işçileri ve fındık hasat işçisi olmak isteyenler yararlanabilecek. Fındık bahçesi sahipleri, işçiler ve işçi olmak isteyenler, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan 444 1 052 numaralı hattı arayıp, platform merkezine ulaşarak kayıt ve talep oluşturacak. Fındık sezonu boyunca sürecek olan başvurular hafta içi 08.0017.00 saatleri arasında 444 1 052 numaralı hat aranarak yapılabilecek” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Ordu Valisi karşılama istemedi
YEREL HABERLER Yeni Ordu Valisi karşılama istemedi
Ordu'nun yeni valisi Sonel´den ilk ziyaret şehit ailelerine
YEREL HABERLER Ordu'nun yeni valisi Sonel´den ilk ziyaret şehit ...
Babalar Günü'nde ilk kez baba olanlara jest
YEREL HABERLER Babalar Günü'nde ilk kez baba olanlara jest
Vali Tuncay Sonel'in 'Ordu' paylaşımı büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Vali Tuncay Sonel'in 'Ordu' paylaşımı büyük ilgi ...
Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı
Ordu Valisi Tuncay Sonel, görevinin ilk gününde şehit ailelerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Ordu Valisi Tuncay Sonel, görevinin ilk gününde şehit ...
Ordu’da sağanak sonrası sel ve heyelan
YEREL HABERLER Ordu’da sağanak sonrası sel ve heyelan
Ordu'da bir mahallede karantina uygulaması kalktı
YEREL HABERLER Ordu'da bir mahallede karantina uygulaması kalktı
Şehit babaları için anlamlı gün
YEREL HABERLER Şehit babaları için anlamlı gün
Ordu’da maske, sosyal mesafe denetimleri aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Ordu’da maske, sosyal mesafe denetimleri aralıksız ...
Okul yolundaki tehlikeli yolculuk bitiyor
YEREL HABERLER Okul yolundaki tehlikeli yolculuk bitiyor
Başkan Tören’in babalar günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tören’in babalar günü mesajı
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpıp kaçtı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpıp kaçtı
2 milyon maske üretimine destek olanlara plaket ve sertifika
YEREL HABERLER 2 milyon maske üretimine destek olanlara plaket ve ...
Hastane koridorunda bisiklet süren doktor kamerada
YEREL HABERLER Hastane koridorunda bisiklet süren doktor kamerada
Ordu’da Pekin ördeği yetiştiriciliği başladı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: “Kırsalda yaşayan insanların gelir kaynaklarını çeşitlendirmek, tarımsal üretim potansiyelini aktif hale getirerek ekonomiye kazandırmak amacıyla çalışmalara devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Ordu’da Pekin ördeği yetiştiriciliği başladı Ordu ...
Bu kuzular bir başka İki kuzunun davranışı görenleri şaşkına çeviriyor Her gün aynı saatte asansöre binerek yemek yemeye gidiyorlar
YEREL HABERLER Bu kuzular bir başka İki kuzunun davranışı görenleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X