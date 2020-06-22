Ordu'da maske takmak zorunlu oldu

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

<br>Mustafa KIRLAK/ordu, (DHA)ORDU'da, bu geceden itibaren maske takmak zorunlu hale getirildi. <br>Koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda, kent genelinde bu gece saat 24.00'ten itibaren maske kullanmak zorunlu oldu.<br>Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması amacıyla, İl Hıfzıssıhha Kurulu´nun 22.06.2020 tarih ve 85 Sayılı Kararı ile ilimiz genelinde 22.06.2020 tarihi saat 24.00´ten itibaren, vatandaşlarımızın tamamının ikametleri haricindeki kamu binaları, pazar yerleri, bahçe, bulvar, cadde, sokak gibi tüm kamusal alanlarda, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarına karar verilmiştir" denildi.<br>Açıklamada, maske takmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 900 TL idari para cezası verileceği belirtildi.DHA-Sağlık Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK<br>2020-06-22 17:20:57<br>

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