Ordu'da maske takmak zorunlu oldu

<br>Mustafa KIRLAK/ordu, (DHA)ORDU'da, bu geceden itibaren maske takmak zorunlu hale getirildi. <br>Koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda, kent genelinde bu gece saat 24.00'ten itibaren maske kullanmak zorunlu oldu.<br>Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması amacıyla, İl Hıfzıssıhha Kurulu´nun 22.06.2020 tarih ve 85 Sayılı Kararı ile ilimiz genelinde 22.06.2020 tarihi saat 24.00´ten itibaren, vatandaşlarımızın tamamının ikametleri haricindeki kamu binaları, pazar yerleri, bahçe, bulvar, cadde, sokak gibi tüm kamusal alanlarda, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarına karar verilmiştir" denildi.<br>Açıklamada, maske takmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 900 TL idari para cezası verileceği belirtildi.DHA-Sağlık Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK<br>2020-06-22 17:20:57<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.