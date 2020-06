Vali Sonel: “Hem yüreklere hem şehre dokunacağız” Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Adana doğumlu olsam da artık Orduluyum” “Ortak noktamız Ordu olacak” “Devletimizin sıcak elini, gülen yüzünü, şefkatli yollarını insanımıza göstermeye gayret edeceğiz”

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Tunceli Valiliği görevinden Ordu Valiliği görevine atanan Tuncay Sonel, düzenlediği tanışma ve sohbet programı ile Ordu genelinde görev yapan medya mensupları ile bir araya geldi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen tanışma ve sohbet programındaki konuşmasına, “Sizler, ‘Ordu ailesinin önemli bireylerisiniz” diyerek, başlayan Vali Tuncay Sonel, son çıkan valiler kararnamesi ile üç yıldır görev yaptığı Munzur’un buluştuğu Tunceli’den, yeşilin ve mavinin buluştuğu Ordu’ya atandığını ifade etti ve “Hem yüreklere, hem şehre dokunacağız“ dedi.



“Adana doğumlu olsam da artık Orduluyum”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkürlerini ileten Vali Tuncay Sonel, “Görev aldığımız her yerde Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere büyük bir desteği var ve bizlere büyük bir güç veriyor. O güç ve destekle, çalıştığımız şehrin dinamiklerini de bir araya getirmek suretiyle güzel işler ortaya çıkarıyoruz. Ordu’da bizden önce görev yapan Valimiz Seddar Yavuz Bey’e ve daha önceki Valilerimize teşekkürlerimizi sunuyor, onlara da yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum. Adana doğumlu olsak da, şuan Ordu’da bulunuyoruz ve artık bundan sonra Orduluyuz. Bunu da tüm içtenliğimle belirtiyorum” diye konuştu.



“Ortak noktamız Ordu olacak”

21 Haziran 2020 tarihinde Ordu Valiliği görevine başladığını söyleyen Vali Sonel, şöyle konuştu: ”Daha önce Gümüşhane’de ve Trabzon’un Of ilçesinde çalıştığım için Karadeniz’i, Karadeniz’in mert ve güzel insanlarını biliyorum. Her görev yaptığımız yerde olduğu gibi Ordu’da da görevimize şehit ailelerimizi, yetim, öksüz ailelerimizi, engellilerimizi, kıymetli büyüklerimizi, yaşlılarımızı ziyaret ederek başladık. Onların duası çok önemli. Ordu’muza, Ordu’muzun güzel insanlarına neler yapacağımızı, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, milletvekillerimizle, kaymakamlarımızla, ilçe belediye başkanlarımızla, basın mensuplarımızla, STK’larla, kurumlarımızla, esnafımızla ve en ücra köşedeki vatandaşımızın da düşüncesini almak suretiyle hep beraber istişare yoluyla belirleyip, ona göre hareket edeceğiz. Ortak paydamız Ordu olacak. Ordu’da şuana kadar yapılan işlerin üzerine daha çok neler yapacağız, bunun için gecemizi, gündüzümüze katarak çalışacağız.”



“Devletimizin sıcak elini, gülen yüzünü, şefkatli yollarını insanımıza göstermeye gayret edeceğiz”

“Kapımız vatandaşlarımıza her daim açıktır. Ordu adına yapılacak ne iş varsa 24 saat telefonumuz sizlerle açıktır. Bunu açıklıkla ifade ediyorum” diyen Vali Tuncay Sonel, “Devletimizin şefkatini, merhametini, sıcaklığını başta yetim öksüz evlatlarımıza, şehit ailelerimize, gazilerimize, engeli olan vatandaşlarımıza, yaşlılarımıza, esnaflarımıza, yöre insanımıza göstermeye, onların duasını almaya gayret edeceğiz. Bunları yaparken de Ordu’da var olan, yapılanın üzerine ciddi manada katkı sunacak istihdamdan, turizme kadar bütün alanlara dokunmaya çalışacağız. Bunu, ‘Ordu ailesi’ olarak hep birlikte gerçekleştireceğiz. Güzel Ordu’muzun güzel insanlarına, güzel işler bırakarak, Ordu’dan vakti geldiğinde hoş bir seda ile ayrılmayı umut ediyoruz. Memleketimizin her köşesi güzel. Ordu ise, hakikaten bir başka güzel. Vakit çalışma, bir şeyler üretme vakti. Yapılan işlerde ve diğer konularda daha da çıtayı yükselteceğiz. Bizden sonra gelen arkadaşlar daha da çıkartacak” şeklinde konuştu.

Yerel basını takip ettiğini, gazeteleri okumayı sevdiğini ifade eden Vali Sonel, korona virüs ile mücadele kapsamında alınan kararlara vatandaşların riayet etmesini isteyerek, “Bu salgın konusunda çok dikkat etmeliyiz. İşin ciddiyetine varalım ve herkesi hassasiyete davet edelim. Bu konuda basınımızın gösterdiği farkındalık süreci de devam etmeli” ifadelerini kullandı.

Vali Tuncay Sonel, basın mensuplarının sorularını da içtenlikte cevapladı ve “Ortak derdimiz Ordu” mesajını verdi.

