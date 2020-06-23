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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evkaf Mahallesi artık rahat

İHA

Havaların ısınmasıyla birlikte Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı vektörle mücadele ekipleri ilaçlama çalışmalarına ağırlık veriyor.

Evkaf Mahallesi artık rahat

Havaların ısınmasıyla birlikte Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı vektörle mücadele ekipleri ilaçlama çalışmalarına ağırlık veriyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tüm yıl boyunca farklı yöntemlerle gerçekleştirilmekte olan sivrisinek mücadelesi çalışmaları kapsamında şehir merkezlerinde bulunan sivrisinek kaynaklarını tek tek kontrol ederek üreme olup olmadığını tespit ediyor. Sivrisinek üremesinin tespit edildiği alanlarda ise insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek ürünlerle uygulamalar yapılıyor.
Vektörle mücadele ekipleri, Fatsa ilçesi Evkaf Mahallesi sınırları içerisinde bulunan eski çöp alanının çevresinde sivrisinek üreme alanı olduğu tespit edilen yaklaşık 2 km uzunluğundaki kanalda ıslah çalışması yaptı. Islah çalışmaları ile birlikte kanalın iç kısmı temizlenerek çevresinde sivrisineklerin barınmasına elverişli ortam sağlayan yabancı otlar uzaklaştırıldı.
Sivrisinek üreme alanlarının kontrol altına alınmasının insan sağlığı açısından büyük önem arz ettiğini ifade eden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, “Şehirleşmenin yaygınlaşmasıyla beraber yerleşim alanlarının yakınında bulunan sivrisinek üreme alanlarının kontrol altına alınması insan sağlığının korunması açısından büyük önem kazanmıştır. Bölgemiz, iklim özellikleri ve coğrafi yapısı nedeniyle sivrisineklerin üreyebileceği pek çok doğal kaynağa sahiptir. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın evlerinin bahçelerinde biriktirdiği sular ya da bina altı bodrum suları gibi alanlar da hesaba katıldığında, hiçbir düzenleyici/önleyici faaliyette bulunulmadığında sivrisinek kontrolünün sağlanabilmesi için hektarlarca alanı kaplayacak miktarlarda kimyasal ürün kullanmak gerekiyor. Elbette ki gerçekleştirilen çalışmalarda önceliğimiz mümkün olabilecek en az miktarda kimyasal ilaç kullanarak vektörle mücadelede başarıya ulaşmaktır. Bunun tek yolu da insan sağlığına zararlı olan sivrisineklerin üreme kaynaklarını ya tamamen yok etmekten ya da uygun şekilde ıslah etmekten geçiyor. Bu anlamda da Evkaf Mahallesi’nde gerçekleştirilen ıslah çalışmalarıyla bölgenin sivrisinek problemi önemli ölçüde çözülmüş oldu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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