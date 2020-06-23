Piknikte bacağına yapışan kene hastanede çıkarıldı

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<br>Ali YAZAN/ÜNYE, (Ordu), (DHA)ORDU'nun Ünye ilçesinde ailesiyle piknik yaptıktan sonra evine dönen Benhur Y. (20), bacağına yapışan kene nedeniyle hastanelik oldu.<br>Sahilköy Mahallesi Çınarsuyu Mevkii'nde piknik yapan ve denize giren Benhur Y., evine döndüğünde bacağında kene olduğunu fark etti. Hemen Altınordu ilçesindeki özel hastaneye kaldırılan Benhur Y.'nin bacağındaki kene çıkarıldı. Benhur Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ünye Ali YAZAN<br>2020-06-23 19:56:12<br>

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