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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu afetlere hazır

İHA

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve OSKİ'nin muhtemel afetlere karşın teyakkuzda olduğunu söyledi.

Ordu afetlere hazır

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve OSKİ’nin muhtemel afetlere karşın teyakkuzda olduğunu söyledi.
Son günlerde ülke genelinde meydana gelen sel ve heyelanların Ordu’da da yaşanabileceğinin altını çizen Genel Sekreter Alp, “Küresel ısınma ile birlikte meydana gelen hava olayları birçok ilimizde sel ve heyelanları beraberinde getirdi. Bu hava olaylarının ilimizde yaşanabileceğini göz ardı etmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm ekip arkadaşlarımız ile olası sel ve heyelanların en az zararla atlatılabilmesi için çalışma gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Ekipler hazır”
Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, meteoroloji yetkililerinin hava tahminleriyle ilgili verdikleri bilgiyi yakından takip ettiklerini ve ekiplerin hazır şekilde beklediklerini ifade ederek, “Şiddetli yağışların oluşturabileceği su baskını, taşkın, heyelan, trafikte meydana gelebilecek aksaklıklar ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı hazırlıklarımızı yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. OSKİ, itfaiye ve diğer araç ve gereçlerimiz hazır bir şekilde bekletiliyor” dedi.

“İlçe Belediyeleri ile koordine halindeyiz”
Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyeleri ile tam koordine halinde çalıştıklarını söyleyen Genel Sekreter Coşkun Alp, “İlimizde ve ilçelerimizde geçmiş dönemlerde yaşanan sel afetleri sonrası hazırlıklarımızı yaptık ve tedbirlerimizi büyük oranda aldık. Ancak hem vatandaşlarımızın hem de ilçe belediyelerimizin olası afetlere karşı tam anlamıyla hazır olmaları gerekiyor. Bugün aslında bunun bir ön hazırlığını burada gerçekleştiriyoruz. 19 ilçemizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Büyükşehir Belediyemiz, OSKİ ve ilçe belediyelerimiz tam bir koordine halinde” diye konuştu.

“Önceden tedbir almak önemli”
Yaşanabilecek sel afetleri öncesinde alınacak tedbirlerin önemli olduğunu söyleyen Genel Sekreter Alp, “Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi yaşanabilecek sel afetlerine karşın hazırlıklarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda kapalı olan menfezler, su geçiş güzergâhları, bakslar ve diğer konularda yapılacakları önceden yapıyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ekip ve ekipmanlarımız ile hazırız. İlçe belediyelerimizin ve diğer kurumların aynı şekilde hazır olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda Genel Sekreter Coşkun Alp başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, OSKİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Süleyman Ekşi ile İlçe Belediye Başkan Yardımcıları ve ilgili şube müdürleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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