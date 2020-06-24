Ordu'da kene vakası

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Ordu'nun Ünye ilçesi Çınarsuyu Piknik Alanı'nda ailesiyle beraber piknik yapmaya gelen genci kene ısırdı.

Dün akşam saatlerinde evine giden 20 yaşındaki B.Y, duş alacağı sırada bacağındaki keneyi fark etti. Bacağındaki kene için hastaneye giden B.Y, yapılan müdahale ile bacağındaki kene alındı.

Son günlerde kene ısırması sonucu ölümler olması aileyi tedirgin ederken, acil serviste yapılan müdahaleyle gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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